Gelada e cara? Confira o preço das cervejas nas praias da Grande Vitória

Osteval Reis Silva prefere tomar a cervejinha em um quiosque, mesmo pagando um pouco mais para desfrutar do espaço Crédito: Fernando Madeira

Pé na areia e a famosa cervejinha são a combinação perfeita para muitos capixabas e turistas que estão curtindo o verão na beira do mar. Mas, apesar desse cenário e o convite para relaxar, comprar a bebida na praia pode pesar no bolso, já que o preço da cerveja em garrafa de 600 ml, em quiosques e restaurantes da orla da Grande Vitória, pode custar entre R$ 10 e R$ 22, nos estabelecimentos consultados por A Gazeta.

Agora, para quem abre mão do conforto dos estabelecimentos e opta por levar sua própria cerveja, pode economizar até 55,5%. Enquanto um latão (473ml) de Heineken custa R$ 13 nas areias de Vitória, nas distribuidoras, a bebida pode ser encontrada por R$ 8 e, nos supermercados, a R$ 5,78.

Essa diferença de preço foi notada por Valéria Pereira de Souza, na Praia da Costa, em Vila Velha. Moradora de Mato Grosso, ela escolheu preparar o cooler e levar tudo que precisa para curtir sem gastar muito. “Na praia é tudo mais caro e, como tenho família aqui, aproveitei para comprar as coisas no supermercado e trazer para a praia. Para mim, que sou mãe de três filhos, é muito mais fácil e econômico.”

Turista de Mato Grosso, Valéria Pereira de Souza prepararou um cooler com tudo o que precisava para curtir a Praia da Costa Crédito: Fernando Madeira

Já os que buscam a experiência de aproveitar a praia em um bom quiosque podem pagar um pouco a mais pelo conforto. Em Vitória, a garrafa long neck (330ml) varia de R$ 10 a R$ 16, a depender da marca da cerveja e do estabelecimento.

Curtindo a Curva da Jurema, na Capital, Osteval Reis Silva contou que, para desfrutar do dia ensolarado, preferiu pagar pela cerveja no quiosque, mesmo com custo mais alto.

“Achei um pouco elevado o preço da cerveja, mas nós vamos nos adaptando porque queremos aproveitar a praia e o sol. A gente já sai de casa torcendo para não estar muito caro, mas, quando chega aqui, não tem outro jeito a não ser se adaptar”, comentou o garçom de 38 anos.

Quiosques da Curva da Jurema: os estabelecimentos oferecem mais conforto Crédito: Fernando Madeira

Já em Jacaraípe, Manguinhos e Bicanga, na Serra, a garrafa de 600ml varia de R$10 a R$20. Nessas praias também é possível encontrar cervejas em tamanhos menores e, consequentemente, mais baratas, como latão (473 ml), que custa entre R$7 e R$13, e a long neck (330 ml), com variação de R$9 a R$11.

R$ 14 e R$ 22 (garrafa de 600ml), uma diferença de 57,14% entre os quiosques. Quem prefere curtir as praias de Vila Velha, pode encontrar a ‘gelada’ entreR$ 14 e R$ 22 (garrafa de 600ml), uma diferença de 57,14% entre os quiosques. No verão passado, essa variação no município foi de 44%

Veja onde tomar cerveja na Grande Vitória

Vitória

Quiosque Épico (Curva da Jurema) : entre R$ 13 (Stela) e R$15 (Corona), long neck de 330ml

Pinguim Pescador (Curva da Jurema) : entre R$ 12 (Skol) e R$ 16 (Spaten), garrafas de 600ml

Quiosque Épico (Curva da Jurema) : entre R$ 13 (Stela) e R$15 (Corona), long neck de 330ml

Barraca do Churupita - José Alves dos Santos - (Guarderia) : R$ 13 (Heineken), latão 473ml

Vila Velha

Quiosque do Vitalino (Itaparica) : entre R$ 15 (Brahma) e R$22 (Heineken), garrafas de 600ml

Quiosque do Tatá (Itaparica): entre R$ 14 (Skol) e R$20 (Heineken), garrafas de 600ml

Quiosque Petisco do Mar (Praia da Costa): entre R$ 10 (Budweiser) e R$12 (Heineken), long neck de 330ml

Quiosque Vento Ventania (Praia da Costa): entre R$ 14 (Brahma) e R$20 (Heineken), long neck de 330ml

Serra

Quiosque Praia Sol (Praia do Girino, Jacaraípe): entre R$ 16 (Heineken) e R$ 10 (Brahma), garrafas de 600ml

Enseada de Manguinhos (Manguinhos): entre R$ 19,50 (Heineken) e R$ 13,50 (Skol), garrafas de 600ml

Moqueca do Geraldo (Manguinhos): entre R$ 20 (Heineken) e R$ 14 (Brahma), garrafas de 600ml

O Mestre da Onda (Bicanga): entre R$ 16 (Heineken) e R$ 12 (Brahma), garrafas de 600ml