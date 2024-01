Gelada e cara? Confira o preço das cervejas nas praias da Grande Vitória

Nas principais praias de Vitória, Vila Velha e Serra, uma garrafa de 600 ml pode variar de R$10 a R$22; confira algumas opções

Pé na areia e a famosa cervejinha são a combinação perfeita para muitos capixabas e turistas que estão curtindo o verão na beira do mar. Mas, apesar desse cenário e o convite para relaxar, comprar a bebida na praia pode pesar no bolso, já que o preço da cerveja em garrafa de 600 ml, em quiosques e restaurantes da orla da Grande Vitória, pode custar entre R$ 10 e R$ 22, nos estabelecimentos consultados por A Gazeta .

Agora, para quem abre mão do conforto dos estabelecimentos e opta por levar sua própria cerveja, pode economizar até 55,5%. Enquanto um latão (473ml) de Heineken custa R$ 13 nas areias de Vitória, nas distribuidoras, a bebida pode ser encontrada por R$ 8 e, nos supermercados, a R$ 5,78.

Essa diferença de preço foi notada por Valéria Pereira de Souza, na Praia da Costa, em Vila Velha. Moradora de Mato Grosso, ela escolheu preparar o cooler e levar tudo que precisa para curtir sem gastar muito. “Na praia é tudo mais caro e, como tenho família aqui, aproveitei para comprar as coisas no supermercado e trazer para a praia. Para mim, que sou mãe de três filhos, é muito mais fácil e econômico.”

Já os que buscam a experiência de aproveitar a praia em um bom quiosque podem pagar um pouco a mais pelo conforto. Em Vitória, a garrafa long neck (330ml) varia de R$ 10 a R$ 16, a depender da marca da cerveja e do estabelecimento.

Curtindo a Curva da Jurema, na Capital, Osteval Reis Silva contou que, para desfrutar do dia ensolarado, preferiu pagar pela cerveja no quiosque, mesmo com custo mais alto.