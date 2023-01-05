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Verão 2023

Tomar cerveja nas praias da Grande Vitória pode custar de R$ 2,75 a R$ 23

A mordomia dos quiosques tem seu preço. Quem tem disposição de comprar cerveja "quente" com antecedência nas distribuidoras consegue economizar
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 jan 2023 às 08:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 08:14

O dentista Jorge Augusto, de Governador Valadares, em Minas Gerais, veio curtir o verão no ES
O dentista Jorge Augusto, de Governador Valadares, em Minas Gerais, veio curtir o verão no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Uma simples ida à praia pode ser uma experiência sensorial completa. O tato do pé na areia, a visão do horizonte e a maresia para o olfato. Até que o som das ondas é sobreposto pelo estalo de uma lata abrindo e, por fim, o paladar é presenteado por uma cerveja geladinha garganta abaixo.
Depois de ter imaginado essa cena maravilhosa, a realidade faz sentir no bolso. Tomar uma gelada na beira da praia pode ser doloroso para ele. Passamos por quiosques na Grande Vitória e apuramos quanto custa tomar uma cerveja na praia. O preço da garrafa de 600 ml varia entre R$ 10 e R$ 23. 
Tomar cerveja nas praias da Grande Vitória pode custar de 2,75 a 23 reais
Quem tem disposição de comprar cerveja "quente" com antecedência, consegue economizar: as distribuidoras vendem embalagem com 12 latas de 473 ml a R$ 33, o que equivale a R$ 2,75 por unidade.

Quiosques e restaurantes

É inegável que a estrutura dos quiosques oferece mais conforto e comodidade aos clientes, como sombra, assentos e a praticidade de pedir alguma coisa quando bate a fome. No entanto, esse conforto tem um preço. Em Vitória, a garrafa de 600ml fica entre R$ 11,99, a marca mais em conta, e R$ 20 a mais cara.
Em Vila Velha, a opção mais em conta de garrafa de 600ml sai a R$ 12,50; enquanto rótulos mais caros chegam a R$ 18. Lá, porém, encontramos quiosques com a opção do latão, que tem um pouco menos de líquido — 473ml —, mas sai a um preço mais camarada, entre R$ 7 a R$ 10.

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Quem prefere sair para beber nos balneários de Manguinhos e Jacaraípe, na Serra, vai pagar a partir de R$ 10 a garrafa, com opções que podem chegar a R$ 23.

Ambulantes e distribuidoras

É possível abrir mão de certas regalias e gastar um pouco menos para tomar uma gelada. No caso, comprando a cerveja "quente". Na distribuidora BMW, em Jacaraípe, a embalagem com 12 latas de 473 ml, das marcas Itaipava e Glacial, custa R$ 33. Um total de R$ 2,75 por unidade. Na plataforma da empresa, é informado que esse preço é válido para cerveja em temperatura ambiente.
Em Itaparica, Vila Velha, a Distribuidora da Orla vende o latão de Brahma a R$ 6. O dentista Jorge Augusto, 27, de Governador Valadares, em Minas Gerais, veio curtir o verão em Vila Velha e se espantou com os preços na praia.
"Os preços estão um pouco abusivos. Tá bem caro. Mas, não tem jeito, a gente acaba pagando. Com dor no coração, mas paga", disse ele.
Na Curva da Jurema, em Vitória, os ambulantes podem ser uma opção mais em conta. A reportagem encontrou uma versão maior da lata da Brahma, com 550ml, sendo vendida a R$ 8.

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Principais lugares para tomar cerveja na Grande Vitória

Vitória
  • Kiosque do Alemão (Curva da Jurema): entre R$ 12 (Brahma) e R$ 16 (Spaten), garrafas de 600ml;
  • Quiosque Pinguim Pescador (Curva da Jurema): entre R$ 12 (Skol e Brahma) e R$ 16 (Spaten e Becks), garrafas de 600ml;
  • Quiosque Gaivota (Camburi): entre R$ 13 (Brahma e Skol) e R$ 20 (Colorado), garrafas de 600ml;
  • Quiosque Regina Maris (Camburi): entre R$ 12,90 (Skol) e R$ 17,50 (Becks), garrafas de 600ml
  • Quiosque Moqueka Prime (Camburi): entre R$ 11,99 (Antártica) e R$ 18,99 (Colorado), garrafas de 600ml.
Vila Velha
  • Quiosque da Lili (Itaparica): entre R$ 12,50 (Devassa) e R$ 18 (Heineken), garrafas de 600ml;
  • Quiosque Vitalino (Itaparica): entre R$ 13 (Devassa) e R$ 18 (Heineken), garrafas de 600ml;
  • Quiosque Dalleprane (Itapoã): entre R$ 7 (Devassa latão) e 10 (Heineken latão).
Serra
  • Restaurante Enseada (Manguinhos): entre R$ 10 (Petra e Itaipava) e R$ 23,00 (Colorado), garrafas de 600ml;
  • Quiosque Belo Horizonte (Jacaraípe): entre R$ 12 (Brahma) e R$ 18 (Heineken), garrafas de 600ml;
  • Restaurante Berro D’Água (Jacaraípe): entre R$ 10 (Brahma) e R$ 18 (Heineken), garrafas de 600ml.

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