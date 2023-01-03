Operação Ano Novo: triplicam motoristas flagrados alcoolizados nas BRs do ES

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Aumentou em 225% a quantidade de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados nas rodovias federais do Espírito Santo durante os três dias da Operação Ano Novo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro últimos, 39 condutores foram reprovados no teste do bafômetro nas BRs, um aumento em mais de três vezes – no mesmo período do ano anterior, 12 foram autuados por esse tipo de infração.

A PRF informou que foram realizados, durante a operação, 1115 testes do bafômetro. Veja os dados divulgados pela corporação.

Dados da Operação Ano Novo de 2022 / 2023 nas BRs do ES Crédito: Divulgação | PRF-ES

Caem números de acidentes e feridos

Espírito Santo registrou queda na quantidade de acidentes em rodovias federais no ano de 2022, em comparação com o ano anterior, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) . Foram 290 acidentes a menos, o equivalente a uma redução de 11,13%. Ainda segundo os dados, houve queda também no número de feridos em acidentes. A quantidade de mortes em acidentes, porém, aumentou 0,01%, passando de 154 em 2021 para 155 em 2022.

Veja o balanço divulgado pela PRF:

Número de acidentes no total:

2022: 2.269



2021: 2.559



Queda de 11,33%



Número de feridos em acidentes

2022: 2.818



2021: 3.075



Queda de 8,36%



Os números foram coletados neste domingo (1º) e fazem parte de um balanço anual que a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo deve divulgar n próxima quarta-feira (4). A corporação avaliou que, apesar da queda, ainda são números elevados.

Número de mortos em acidentes:

2022: 155



2021: 154



Aumento de 0,01%

