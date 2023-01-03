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Operação Ano Novo: triplicam motoristas flagrados alcoolizados nas BRs do ES

Segundo a PRF, foram realizados 1.115 testes do bafômetro entre a última sexta (30) e domingo (1°) e cresceu em 225% o número de motoristas dirigindo sob efeito de álcool
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2023 às 06:57

Publicado em 03 de Janeiro de 2023 às 06:57

Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional
Uso abusivo de bebidas alcoólicas: mortes no Espírito Santo estão acima da média nacional Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Aumentou em 225% a quantidade de motoristas flagrados dirigindo alcoolizados nas rodovias federais do Espírito Santo durante os três dias da Operação Ano Novo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro últimos, 39 condutores foram reprovados no teste do bafômetro nas BRs, um aumento em mais de três vezes – no mesmo período do ano anterior, 12 foram autuados por esse tipo de infração.
A PRF informou que foram realizados, durante a operação, 1115 testes do bafômetro. Veja os dados divulgados pela corporação.
Dados da Operação Ano Novo de 2022 / 2023 nas BRs do ES
Dados da Operação Ano Novo de 2022 / 2023 nas BRs do ES Crédito: Divulgação | PRF-ES

Caem números de acidentes e feridos

Espírito Santo registrou queda na quantidade de acidentes em rodovias federais no ano de 2022, em comparação com o ano anterior, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram 290 acidentes a menos, o equivalente a uma redução de 11,13%. Ainda segundo os dados, houve queda também no número de feridos em acidentes. A quantidade de mortes em acidentes, porém, aumentou 0,01%, passando de 154 em 2021 para 155 em 2022.
Veja o balanço divulgado pela PRF:
Número de acidentes no total:
  • 2022: 2.269
  • 2021: 2.559
  • Queda de 11,33%
Número de feridos em acidentes
  • 2022: 2.818
  • 2021: 3.075
  • Queda de 8,36%
Os números foram coletados neste domingo (1º) e fazem parte de um balanço anual que a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo deve divulgar n próxima quarta-feira (4). A corporação avaliou que, apesar da queda, ainda são números elevados.
Número de mortos em acidentes:
  • 2022: 155
  • 2021: 154
  • Aumento de 0,01%
O destaque foi o mês de dezembro que, segundo a PRF, foi o menos violento de todo ano de 2022, representando redução de 56,25%. Em dezembro de 2022 foram registrados sete óbitos nas rodovias federais do ES. No mesmo período de 2021, foram 16 mortes em acidentes de trânsito nas BRs. Houve, ainda, registro de 179 feridos em dezembro de 2022, uma redução de 24,79%, considerando que em dezembro de 2021 foram registrados 238 feridos.

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