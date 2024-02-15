Fábrica de biocarvão vai ser inaugurada em abril na Região Serrana do ES

Condicionador do solo que atua como uma poderosa “esponja de carbono”, o biochar ajuda na retenção de água e nutrientes de terras agrícolas, contribuindo também para a luta contra as emissões de carbono e as mudanças climáticas. O termo é resultado da união das palavras em inglês “biomass” (biomassa, ou matéria orgânica) e “charcoal” (carvão).

Visualmente semelhante ao carvão vegetal, o biochar é obtido pela extração do carbono contido nos resíduos vegetais por meio da pirólise. Esse processo permite estabilizar de forma duradoura o carbono inicialmente capturado pelas plantas na atmosfera durante a fotossíntese.

Além de seus benefícios climáticos validados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o biochar tem propriedades agronômicas notáveis: como atua no solo como uma esponja que retém água e nutrientes na raiz da planta, permite reduzir de forma duradoura o uso de fertilizantes e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade da cultura.