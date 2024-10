Prefeitos eleitos: organizar previdências próprias vai ajudá-los a cumprir promessas

Um levantamento divulgado em junho pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) apontou que os 34 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) dos municípios capixabas apresentam um déficit atuarial de R$ 18,3 bilhões, situação referente a dezembro de 2022. Um desequilíbrio financeiro que vai exigir atenção e ação dos prefeitos eleitos neste ano.



Ainda nesse trabalho de fiscalização dos RPPS, os auditores do órgão também encontraram inconformidades na governança e problemas de gestão dos investimentos e na alocação dos recursos. Ora, diante da evidente dificuldade financeira desses órgãos reponsáveis pelos benefícios previdenciários de servidores efetivos e seus dependentes nos municípios, o que se espera das administrações municipais é um melhor gerenciamento para que o pagamento dessas pessoas seja garantido.