Petróleo: projeto de R$ 4,5 bi no ES ainda aguarda licença, de quem é o prejuízo?

Imagine uma empresa com um projeto que prevê R$ 4,5 bilhões de investimentos em petróleo e gás no Espírito Santo nos próximos cinco anos, o que vai demandar produtos e serviços com potencial de movimentar ainda mais dinheiro e gerar empregos para a população.



Pois bem, essa é a Prio, a maior petroleira independente do Brasil, que pretendia dar início à produção do campo de Wahoo, no extremo sul do litoral capixaba, no primeiro semestre deste ano, mas não teve sucesso ainda. A empresa colocou esse campo do pré-sal entre os seus investimentos prioritários, mas sem conseguir a mesma atenção dos órgãos fiscalizadores: até o momento espera licenças ambientais e demais autorizações para começar a operar. Neste ano, servidores do Ibama e da Agência Nacional do Petróleo entraram em greve.