Prio faz acordo por campo de petróleo no Rio e acende alerta no ES

Com um portfólio de investimento de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bi) para os próximos cinco anos, a Prio, claro, está buscando oportunidades com qualidade e com viabilidade. "A empresa tem compromissos com investidores em cima da expansão de sua produção. Enquanto Peregrino está em plena operação, o licenciamento do projeto capixaba não sai, tudo é uma questão de oportunidade e prioridade. O Espírito Santo, falo de empresas, entidades e governos, precisa estar atento para o que está acontecendo, podemos ver uma ótima oportunidade de ampliar imediatamente a nossa atividade escorrer por entre os dedos", afirmou um executivo do setor.