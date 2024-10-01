Prio faz acordo por campo de petróleo no Rio e acende alerta no ES

O anúncio da Prio, na última sexta-feira (27), de que chegou a um acordo para comprar 40% do campo de petróleo de Peregrino,
na Bacia de Campos (Rio de Janeiro), acendeu um alerta dentro do setor produtivo capixaba. A Prio, que é a maior empresa independente de petróleo do Brasil, vai pagar US$ 1,91 bilhão (mais de R$ 10 bilhões) à chinesa Sinochem por 40% do campo. Caso a Equinor, detentora dos outros 60% (por isso tem a preferência de compra), não exerça esta possibilidade (que é o mais provável), companhia agregará 36 mil barris por dia à sua produção, hoje em 85 mil barris por dia.
Com um portfólio de investimento de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bi) para os próximos cinco anos, a Prio, claro, está buscando oportunidades com qualidade e com viabilidade. "A empresa tem compromissos com investidores em cima da expansão de sua produção. Enquanto Peregrino está em plena operação, o licenciamento do projeto capixaba não sai, tudo é uma questão de oportunidade e prioridade. O Espírito Santo, falo de empresas, entidades e governos, precisa estar atento para o que está acontecendo, podemos ver uma ótima oportunidade de ampliar imediatamente a nossa atividade escorrer por entre os dedos", afirmou um executivo do setor.