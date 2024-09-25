Prysmian fará os maiores cabos umbilicais do Brasil em Vila Velha

Fábrica da Prysmian, em Vila Velha Crédito: Abdo Filho

A companhia fez um investimento de R$ 80 milhões na unidade de Vila Velha para conseguir desenvolver e entregar o projeto dos umbilicais de longo alcance, que não precisam de emendas. Embora seja uma tecnologia já adotada em outros países, a Prysmian é a primeira companhia a adotá-la no Brasil, o que a coloca em condições de competir por projetos com grandes lances não apenas no país, mas em todo o mundo.

“Investimos para adequar os carrosséis internos (onde os cabos são enrolados) e também instalar um carrossel externo adicional. Junto à reforma de toda a infraestrutura de píer para receber as embarcações específicas para transportar cabos, conseguimos desenvolver nosso primeiro projeto em carrossel com embarque direto para um carrossel numa balsa. Isso significa que a Prysmian está pronta para trabalhar em projetos de maior envergadura, competindo com o mercado internacional e até mesmo explorar novas oportunidades”, explica Jeferson Werlich, head de vendas e desenvolvimento de negócios da divisão da Prysmian dedicada às especialidades offshore.