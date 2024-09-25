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Economia

Prysmian fará os maiores cabos umbilicais do Brasil em Vila Velha

O primeiro, com 29 quilômetros de extensão, irá para um projeto inovador da indústria de petróleo brasileira: a produção do campo de Wahoo, da Prio, no extremo Sul do ES

Públicado em 

25 set 2024 às 16:56
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Fábrica da Prysmian, em Vila Velha
Fábrica da Prysmian, em Vila Velha Crédito: Abdo Filho
A italiana Prysmian fabricará, na unidade de Vila Velha, os mais longos cabos umbilicais já produzidos no Brasil. O primeiro, com 29 quilômetros de extensão, irá para um projeto inovador da indústria de petróleo brasileira: a produção do campo de Wahoo, da Prio, no extremo Sul do Espírito Santo. O cabo da Prysmian ligará o campo capixaba ao navio-plataforma, que seguirá fundeado no campo de Frade, no Rio de Janeiro. Ou seja, uma plataforma fará o trabalho que normalmente é feito por duas. Essa otimização permite explorar regiões mais amplas gastando menos dinheiro, uma vez que os cabos otimizados alcançam dezenas de quilômetros a partir da plataforma. O produto foi todo desenvolvido no Estado.
A companhia fez um investimento de R$ 80 milhões na unidade de Vila Velha para conseguir desenvolver e entregar o projeto dos umbilicais de longo alcance, que não precisam de emendas. Embora seja uma tecnologia já adotada em outros países, a Prysmian é a primeira companhia a adotá-la no Brasil, o que a coloca em condições de competir por projetos com grandes lances não apenas no país, mas em todo o mundo.
“Investimos para adequar os carrosséis internos (onde os cabos são enrolados) e também instalar um carrossel externo adicional. Junto à reforma de toda a infraestrutura de píer para receber as embarcações específicas para transportar cabos, conseguimos desenvolver nosso primeiro projeto em carrossel com embarque direto para um carrossel numa balsa. Isso significa que a Prysmian está pronta para trabalhar em projetos de maior envergadura, competindo com o mercado internacional e até mesmo explorar novas oportunidades”, explica Jeferson Werlich, head de vendas e desenvolvimento de negócios da divisão da Prysmian dedicada às especialidades offshore.
A marca de 29 quilômetros vai ser batida em breve, a Prysmian fará, também em Vila Velha, um cabo umbilical de 31 quilômetros. A encomenda será entregue no ano que vem.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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