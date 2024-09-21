GS Inima apresenta projeto para usina de dessalinização em Guarapari

A multinacional espanhola GS Inima
apresentou à Cesan o projeto da usina de dessalinização que pretende fazer no Espírito Santo. Pelos estudos feitos pela companhia, a unidade terá capacidade para tratar 1.216 litros por segundo de água do mar e ficará em Guarapari (às margens da Rodovia do Sol, perto do limite com Vila Velha). O investimento previsto é de R$ 1,07 bilhão.
"A GS Inima se apresentou para fazer o projeto da dessalinização aqui no Estado, é o que chamamos de Manifestação de Interesse Privado
. A proposta já foi entregue e agora entramos na fase de homologação, que deve terminar no começo de 2025. Tudo dando certo, mandaremos o projeto para a avaliação do Tribunal de Contas do Estado no primeiro trimestre do ano que vem. O nosso objetivo é que o leilão, na B3, que definirá a empresa que tocará as obras e a operação, por 30 anos, aconteça no início de 2026", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.
O local para a implantação foi escolhido por se tratar de uma região com histórico de falta de água. O tamanho da unidade foi projetado observando um horizonte de 40 anos de crescimento populacional, incluindo a população flutuante das temporadas de verão. A GS Inima também projetou a ampliação da demanda industrial. Além disso, a ideia é a promover a interligação dos principais sistemas de distribuição de água da região - Reservatório Barra do Jucu, no município de Vila Velha, e do Reservatório Perocão, em Guarapari - a todo o sistema da Região Metropolitana, para reforçar o suprimento de Guarapari e Anchieta.