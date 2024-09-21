GS Inima apresenta projeto para usina de dessalinização em Guarapari

O local para a implantação foi escolhido por se tratar de uma região com histórico de falta de água. O tamanho da unidade foi projetado observando um horizonte de 40 anos de crescimento populacional, incluindo a população flutuante das temporadas de verão. A GS Inima também projetou a ampliação da demanda industrial. Além disso, a ideia é a promover a interligação dos principais sistemas de distribuição de água da região - Reservatório Barra do Jucu, no município de Vila Velha, e do Reservatório Perocão, em Guarapari - a todo o sistema da Região Metropolitana, para reforçar o suprimento de Guarapari e Anchieta.