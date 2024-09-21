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Saneamento

GS Inima apresenta projeto para usina de dessalinização em Guarapari

A multinacional espanhola, uma das maiores empresas do setor na Europa, apresentou interesse para fazer o investimento, de mais de R$ 1 bi, à Cesan

Públicado em 

21 set 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Perspectiva da usina de dessalinização projetada para Guarapari
Perspectiva da usina de dessalinização projetada para Guarapari Crédito: Reprodução/GS Inima
A multinacional espanhola GS Inima apresentou à Cesan o projeto da usina de dessalinização que pretende fazer no Espírito Santo. Pelos estudos feitos pela companhia, a unidade terá capacidade para tratar 1.216 litros por segundo de água do mar e ficará em Guarapari (às margens da Rodovia do Sol, perto do limite com Vila Velha). O investimento previsto é de R$ 1,07 bilhão.

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"A GS Inima se apresentou para fazer o projeto da dessalinização aqui no Estado, é o que chamamos de Manifestação de Interesse Privado. A proposta já foi entregue e agora entramos na fase de homologação, que deve terminar no começo de 2025. Tudo dando certo, mandaremos o projeto para a avaliação do Tribunal de Contas do Estado no primeiro trimestre do ano que vem. O nosso objetivo é que o leilão, na B3, que definirá a empresa que tocará as obras e a operação, por 30 anos, aconteça no início de 2026", explicou Munir Abud, presidente da Cesan.
O local para a implantação foi escolhido por se tratar de uma região com histórico de falta de água. O tamanho da unidade foi projetado observando um horizonte de 40 anos de crescimento populacional, incluindo a população flutuante das temporadas de verão. A GS Inima também projetou a ampliação da demanda industrial. Além disso, a ideia é a promover a interligação dos principais sistemas de distribuição de água da região - Reservatório Barra do Jucu, no município de Vila Velha, e do Reservatório Perocão, em Guarapari - a todo o sistema da Região Metropolitana, para reforçar o suprimento de Guarapari e Anchieta.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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