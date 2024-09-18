"O governo federal tem dívida com o ES", diz presidente da Findes sobre ferrovia

A variante da Serra do Tigre é um projeto ferroviário de 355 quilômetros, em Minas Gerais, entre Patrocínio e a Grande Belo Horizonte. A ideia é criar uma alternativa ao trecho da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que passa pela serra com uma eficiência muito baixa (velocidade média de 12km/h por causa do relevo acidentado) e atrair mais cargas do Brasil Central (agronegócio principalmente) para os portos do Espírito Santo. Pela variante as composições andariam a 40 km/h (mais que o triplo da velocidade atual) e o custo logístico da produção de Minas Gerais e Goiás encolheria R$ 9 a cada tonelada transportada. Só em 2023 o agronegócio brasileiro exportou US$ 166,5 bilhões, quase R$ 1 trilhão.