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Infraestrutura

"O governo federal tem dívida com o ES", diz presidente da Findes sobre ferrovia

Para o presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, Paulo Baraona, o governo federal precisa assumir a dianteira do debate sobre a variante ferroviária da Serra do Tigre

Públicado em 

18 set 2024 às 17:34
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Paulo Baraona, presidente da Findes
Paulo Baraona, presidente da Findes Crédito: Renan Donato/Findes
Na avaliação do presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Paulo Baraona, o governo federal precisa assumir a dianteira do debate sobre a variante ferroviária da Serra do Tigre, em Minas Gerais, obra que, na visão da entidade e do governo estadual, é fundamental para o desenvolvimento do Estado como plataforma logística para o escoamento da produção do agronegócio brasileiro. A Findes é uma das maiores defensoras do projeto.
"O governo federal é o dono da Ferrovia Centro-Atlântica, responsável pelo movimento de cargas entre o Espírito Santo e o Brasil Central. O debate em cima da renovação da concessão está colocado (o contrato com a atual concessionária, a VLI Logística, acaba em 2026), portanto, é preciso que o governo assuma o seu papel e lidere o processo. Do ponto de vista da infraestrutura, o governo federal tem uma dívida com o Espírito Santo, basta olhar nossos graves problemas rodoviários, ferroviários e portuários, é importante que tenha atenção para isso, afinal, não é um projeto específico para o Espírito Santo, mas do Brasil", assinalou o dirigente.
"A nossa defesa é para que o governo federal inclua o contorno da Serra do Tigre, que daria muito mais eficiência e, consequentemente, traria mais carga para o Corredor Centro Leste, no pacote a ser concedido. A outra alternativa seria um investimento federal direto. Governo e Vale estão finalizando uma negociação sobre a renovação antecipada das concessões das ferrovias Vitória-Minas e Carajás, a União deve receber algo perto de R$ 20 bilhões, a variante que defendemos custa cerca de R$ 5 bilhões (há quem fale em mais de R$ 10 bi). Há alternativas, mas o debate tem que ser liderado".
A variante da Serra do Tigre é um projeto ferroviário de 355 quilômetros, em Minas Gerais, entre Patrocínio e a Grande Belo Horizonte. A ideia é criar uma alternativa ao trecho da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) que passa pela serra com uma eficiência muito baixa (velocidade média de 12km/h por causa do relevo acidentado) e atrair mais cargas do Brasil Central (agronegócio principalmente) para os portos do Espírito Santo. Pela variante as composições andariam a 40 km/h (mais que o triplo da velocidade atual) e o custo logístico da produção de Minas Gerais e Goiás encolheria R$ 9 a cada tonelada transportada. Só em 2023 o agronegócio brasileiro exportou US$ 166,5 bilhões, quase R$ 1 trilhão.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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