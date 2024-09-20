Brasil: juros em alta e o alerta para a armadilha do baixo crescimento

Aqui, na visão da Federação das Indústrias do Espírito Santo, é que reside a armadilha do baixo crescimento. Ao subir juros para segurar a demanda, o Banco Central também encarece o crédito que vai (ou iria) para irrigar os investimentos. Assim, não saímos de um perverso ciclo vicioso.

"Investimento significa produtividade, expansão e crescimento sustentado. Mas para que isso aconteça é preciso ter uma ambiência econômica que traga confiança ao empresariado e permita manter a taxa de juros em níveis adequados para a tomada de crédito. Com juro alto teremos isso que estamos vivendo, economia no limite e inflação em alta. O Brasil está fazendo a reforma tributária, o que é muito bom, mas também deve olhar para a sua máquina administrativa, que é muito cara, pressiona demais a economia. Juro alto significa mais custos, mais dificuldades e menos competitividade, precisamos quebrar esse ciclo", assinalou Paulo Baraona, presidente da Findes.