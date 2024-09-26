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Negócios

Setor de rochas: em SP, promessa de feira maior e mais internacional

Expectativa é de que 30% dos estandes do evento fiquem com estrangeiros, em Vitória, esta proporção não chegava a 10%. Em Objetivo é atrair visitantes de 60 países, entre visitantes e expositores

Públicado em 

26 set 2024 às 15:36
Abdo Filho

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Abdo Filho

Marmomac 2024, uma das maiores feiras de pedra do mundo, em Verona, Itália
Marmomac 2024, uma das maiores feiras de pedra do mundo, em Verona, Itália Crédito: Abdo Filho
Em janeiro, a Milanez & Milaneze, empresa que integra o Grupo VeronaFiere, anunciou a ida da tradicional Vitória Stone Fair para São Paulo, claro, com outro nome: Marmomac Brazil. O objetivo era dar mais força para o negócio de pedra como um todo. Uma informação relevante para a economia capixaba, afinal, grande parte do negócio, no Brasil, se dá dentro do território do Espírito Santo. Oito meses depois do anúncio, é possível afirmar que o evento será maior e mais internacional.
Em sua primeira edição, a Marmomac Brazil terá cerca de 300 expositores, vários deles de fora do Brasil. Até agora, 60% dos espaços já foram negociados, a maioria para empresas brasileiras, agora, começarão as negociações com os estrangeiros. "Fechamos parcerias muito relevantes com os brasileiros, estamos satisfeitos e agora vamos negociar com as empresas de fora do Brasil. Imaginamos que teremos 30% dos estandes (90) ocupados pela estrangeiras, um número bastante expressivo", afirmou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.
Em Vitória, os estandes de empresas de fora do Brasil não chegavam a 10% do total. Em São Paulo, o objetivo é atrair visitantes de 60 países, entre visitantes e expositores. "Neste primeiro ano em São Paulo a feira será 30% maior do que a de Vitória, a intenção é crescer ano após ano, fortalecendo o evento, claro, mas o setor como um todo, que é o mais importante. Vamos alavancar e potencializar ainda mais o crescimento do segmento de rochas ornamentais e atrair novas oportunidades de negócios", disse a executiva.
A Marmomac Brazil está marcada para os dias 18, 19 e 20 de fevereiro, no Anhembi, em São Paulo. Um pavilhão do complexo, com 14 mil m² será utilizado, o objetivo é triplicar de tamanho até o final de década.
*A coluna viajou a convite de Centrorochas, Nebrax e Marmomac.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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