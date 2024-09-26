Setor de rochas: em SP, promessa de feira maior e mais internacional

Marmomac 2024, uma das maiores feiras de pedra do mundo, em Verona, Itália Crédito: Abdo Filho

Em sua primeira edição, a Marmomac Brazil terá cerca de 300 expositores, vários deles de fora do Brasil. Até agora, 60% dos espaços já foram negociados, a maioria para empresas brasileiras, agora, começarão as negociações com os estrangeiros. "Fechamos parcerias muito relevantes com os brasileiros, estamos satisfeitos e agora vamos negociar com as empresas de fora do Brasil. Imaginamos que teremos 30% dos estandes (90) ocupados pela estrangeiras, um número bastante expressivo", afirmou Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze.

Em Vitória, os estandes de empresas de fora do Brasil não chegavam a 10% do total. Em São Paulo, o objetivo é atrair visitantes de 60 países, entre visitantes e expositores. "Neste primeiro ano em São Paulo a feira será 30% maior do que a de Vitória, a intenção é crescer ano após ano, fortalecendo o evento, claro, mas o setor como um todo, que é o mais importante. Vamos alavancar e potencializar ainda mais o crescimento do segmento de rochas ornamentais e atrair novas oportunidades de negócios", disse a executiva.

A Marmomac Brazil está marcada para os dias 18, 19 e 20 de fevereiro, no Anhembi, em São Paulo. Um pavilhão do complexo, com 14 mil m² será utilizado, o objetivo é triplicar de tamanho até o final de década.