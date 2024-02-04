A estratégia por trás da ida da feira de rochas para São Paulo

Vitoria Stone Fair 2024 apresentou diversas novidades em máquinas, insumos e pedras naturais Crédito: Divulgação

A estratégia é a seguinte: os empresários do mármore e do granito querem se aproximar dos arquitetos, das tradings, dos compradores estrangeiros, conversar melhor com todo esse ecossistema e, consequentemente, alavancar o negócio. Um evento em São Paulo, o maior mercado brasileiro e vitrine econômica do Brasil lá fora, é vista como a chave para abrir essas portas.

Os maiores concorrentes das rochas ornamentais são os materiais artificiais: porcelanatos, cerâmicas, laminados, silestone, nanoglass e outros. Na visão do empresariado das rochas, os artificiais estão mais expostos no mercado e, portanto, são mais bem vendidos. Os produtos naturais têm de ocupar melhor este espaço que antecede à chegada ao consumidor final. Precisam de uma espécie de 'banho de loja'. A aproximação com os arquitetos é tida como fundamental nesse processo, isso passa pela feira de São Paulo e pela participação de grandes eventos de arquitetura e design mundo afora. O setor produtivo quer apresentar um produto diverso, durável e sustentável.

Responsável por mais de 80% de tudo o que o Brasil exporta, o Espírito Santo será o grande beneficiado caso o plano de expansão dê certo. No ano passado, as exportações de empresas capixabas ficaram em US$ 912,9 milhões (R$ 4,5 bilhões), portanto, 5% de crescimento, e o objetivo é ir muito além disso, representam R$ 225 milhões a mais circulando na economia local.

Para finalizar, é bom dizer que a italiana Marmomac, que agora batiza o evento, batizado de Marmomac Brazil, foi importante na decisão. A companhia é sócia da Milanez & Milaneze, empresa capixaba que organiza a feira desde o seu início, em 2003. A grife mundial de eventos, muito ligada ao setor de rochas, enxerga boas oportunidades de expansão com a ida para São Paulo.