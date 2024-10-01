Os planos A e B do governo do Espírito Santo para ferrovia

O plano B passa por um investimento direto do governo federal. A União faria o aporte (o investimento todo ou pelo menos um parte) e uma concessionária (a mesma da FCA ou uma outra empresa) administraria o novo trecho. Por ainda não haver um projeto executivo, não se sabe exatamente de quanto, há quem fale em R$ 5,5 bi e há quem fale em mais de R$ 10 bi. A VLI Logística, atual concessionária, já disse que o desafio da variante está na viabilidade econômica.