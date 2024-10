Como resolver os problemas da sua cidade? A resposta você pode dar neste domingo

Esta eleição diz respeito a você. A cada um de nós, que levanta cedo para garantir o sustento, se desloca por ruas e avenidas para chegar ao trabalho (ou para buscar trabalho), que deseja esporte e lazer nas horas vagas, que almeja a melhor educação para os filhos, que espera encontrar atendimento de saúde de qualidade quando precisar, que quer viver bem e melhor, em cidades seguras e abertas para todos e todas.



Parece simples, mas para muitos é algo ainda distante. Em cada um dos 78 municípios do Espírito Santo, há desafios particulares a serem encarados com compromisso por aqueles que disputam as prefeituras e câmaras municipais. Há cidades que precisam se transformar, buscando investimentos para gerar mais empregos e oportunidades aos seus cidadãos. Há cidades que precisam cuidar de quem vive no campo, há cidades que precisam cuidar de suas áreas urbanas. Há cidades que precisam se modernizar, com equilíbrio nas despesas para oferecer melhores serviços e mais entregas.