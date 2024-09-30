Bets e Bolsa Família: perdeu quem não apostou na dimensão do problema

Ora, um levantamento mais amplo feito recentemente pelo Itaú com toda a população brasileira também é assustador: entre junho de 2023 e junho de 2024, excluindo os valores recebidos por apostadores vitoriosos, os brasileiros gastaram R$ 68,2 bilhões em apostas on-line. É uma febre — ou uma pandemia, como melhor disse na sexta-feira (27) a ministra da Saúde, Nísia Trindade — que está afetando a saúde financeira das famílias brasileiras.

Mas é no convívio social, na vida em família, que o drama acaba sendo mais sentido. É fácil demais fazer uma aposta, não há barreiras físicas para a compulsão e o vício. Basta prestar um pouquinho de atenção ao redor para ver que muita gente está inserida nesse hábito de apostar, como um benefício a mais associado ao prazer de acompanhar uma partida de futebol. Um hábito que, sem que se perceba, pode virar um vício. Os sinais estão todos ao redor, não precisa nem mesmo apostar para a acertar a dimensão do problema.