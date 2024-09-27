Obras na BR 101: em busca do tempo perdido

Os contornos de Ibiraçu e Fundão são duas boas notícias da repactuação; as indefinições sobre o que será feito nos trechos da rodovia de Linhares até Pedro Canário causam apreensão. O prazo original do contrato foi aumentando em dez anos. E a repactuação ainda prevê uma nova licitação.

Portanto, ainda há um caminho burocrático a ser seguido, mas já se espera que essa repactuação garanta mais segurança jurídica, não somente para a concessionária, mas principalmente para a população, a maior beneficiária dessa aguardada modernização de infraestrutura. Dos benefícios econômicos à segurança de quem trafega pela BR 101, é a sociedade que precisa sair ganhando.