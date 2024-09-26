Investimentos da Vports: modernização dos portos deve acontecer a olhos vistos

A revitalização do ramal ferroviário localizado dentro da área do Porto de Capuaba, em Vila Velha, há décadas inoperante, foi uma das entregas no mesmo evento: a estrutura vai ampliar as rotas logísticas e o volume de cargas escoados pelo terminal. A recuperação dos berços 905 e 206 no Terminal Portuário de Paul, utilizados na movimentação de gusa e combustíveis, e a reforma dos dois silos horizontais em Capuaba também estavam no pacote de inaugurações.