Investimentos da Vports: modernização dos portos deve acontecer a olhos vistos

No mesmo dia em que realizou a entrega de importantes obras realizadas nos dois primeiros anos de concessão, a Vports anunciou mais R$ 26 milhões em investimentos. Mais especificamente a dragagem dos portos de Vitória e Barra do Riacho, em Aracruz. Além desses, a concessionária também administra o terminal de Vila Velha.
Um passo fundamental para aumentar a competitividade, diante do crescimento da produção industrial e agrícola no país. É justamente o que se espera de uma concessão privada: investimentos qualificados para operações cada vez mais eficientes e rentáveis. Desde 2022, já se falava que a prioridade da concessionária era aumentar a profundidade do Porto de Vitória para receber embarcações maiores.
No evento da última segunda-feira (23), o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que já foi feito o convite ao governador Renato Casagrande e ao presidente da Vports, Gustavo Serrão, para discutirem o plano de expansão do porto em Brasília. É assunto para ontem. sobretudo diante das demandas recentes feitas pelos setores do café e de rochas ornamentais. Já houve avanços, segundo representantes dos setores, mas ainda insuficiente.
A revitalização do ramal ferroviário localizado dentro da área do Porto de Capuaba, em Vila Velha, há décadas inoperante, foi uma das entregas no mesmo evento: a estrutura vai ampliar as rotas logísticas e o volume de cargas escoados pelo terminal. A recuperação dos berços 905 e 206 no Terminal Portuário de Paul, utilizados na movimentação de gusa e combustíveis, e a reforma dos dois silos horizontais em Capuaba também estavam no pacote de inaugurações.
O modelo de concessão é uma porta aberta para o crescimento econômico e oportunidades de negócios, mais dinâmico e, consequentemente, capaz de produzir mais riquezas para o Espírito Santo. As entregas já feitas e os compromissos para a expansão portuária sinalizam que, aparadas as arestas, o desenvolvimento portuário tende a deslanchar. As oportunidades econômicas estão diante dos olhos, a infraestrutura dos portos precisa estar preparada para elas.