Nova regra libera 'Jogo do Tigrinho' e outras bets; veja normas

Portaria estabelece critérios para cada modalidade, como as probabilidades específicas para jogos de cartas, sorteios de bolas e roletas, além das apostas feitas no modo automático.

O Ministério da Fazenda estabeleceu requisitos técnicos para os jogos de apostas online. A medida engloba modalidades virtuais como o Jogo do Tigrinho, jogos de cartas, roleta e formatos semelhantes. Na portaria, são determinadas regras para cada modalidade, como as probabilidades específicas para jogos de cartas, sorteios de bolas e roletas, além das apostas feitas no modo automático.

Além disso, o jogador deve ser informado sobre o tema do jogo que foi selecionado e que será objeto de aposta. Ele não poderá ser forçado a apostar por conta de uma seleção de tema da própria plataforma. Nesses casos, o apostador poderá voltar ao menu principal ou tela de seleção de jogos sem precisar fazer qualquer aposta. Com a decisão, cada aspecto do jogo precisará ser explícito para o jogador: números e temas em que está sendo apostado, resultados das partidas, possibilidade de recusar apostar, etc.