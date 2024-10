Suspeito de matar sogros de prefeito de Cachoeiro não deveria estar nas ruas

O latrocínio, quando se mata para roubar, é o crime que mais aterroriza o cidadão que paga suas contas e leva a vida dentro da lei. Quando um criminoso tenta subtrair bens materiais de uma vítima, o medo da morte está sempre rondando, porque ninguém é capaz de prever qual será o comportamento do bandido. É violento? É racional? A verdade é que ninguém quer pagar para ver. Os crimes patrimoniais, sobretudo os roubos, são assim a porta de entrada para o latrocínio. O segundo não existe sem o primeiro. No Espírito Santo, até agosto deste ano, foram registrados 20 casos .

O assassinato brutal do casal de idosos de Cachoeiro de Itapemirim, pais da primeira-dama da cidade, comove justamente pela covardia e pela imprevisibilidade. Cacilda Vetoraci Duarte, 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, 80 anos, estavam vivendo a própria vida, cuidando do pequeno hotel que administravam, quando um homem e uma mulher decidiram tirar as suas vidas para roubá-los e fugir para Campos (RJ).