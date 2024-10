Suspeito de matar sogros de prefeito no ES foi solto em maio; veja decisão

Um dos suspeitos de matar os sogros de Victor Coelho (PSB), prefeito de Cachoeiro de Itapemirim , na tarde desta terça-feira (08), foi solto em uma audiência de custódia realizada na mesma cidade, no mês de maio. Valmir Santana Ribeiro, de 38 anos, havia sido detido após furtar objetos de uma empresa.

Na audiência de custódia, realizada no dia seguinte à prisão, o Juízo da 4ª Vara Criminal da cidade informou que “o fato se deu sem violência ou grave ameaça a pessoa”, acrescentando que os objetos levados haviam sido recuperados.

“Entendo que este caso comporta o deferimento de liberdade provisória”, foi dito no texto judicial.

Foram estabelecidas medidas diversas da prisão, como proibição de mudar-se de endereço sem prévia autorização judicial, comparecimento a todos os atos do processo, e proibição de se ausentar da cidade por mais de um mês sem comunicação.

Em outro ponto do texto é dito que foi constatado que ele possuía outras condenações criminais, como furto, furto qualificado, homicídio e roubo majorado.

A Polícia Civil não revelou os nomes, mas a coluna confirmou que além de Valmir, também foi presa sob suspeição de participação no crime, Adriana de Souza Santos, 35 anos.

Crime em Cachoeiro

Na tarde desta terça-feira (08) ele voltou a ser detido, desta vez como suspeito do assassinato de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, no bairro Baiminas, em Cachoeiro.

Foram mortos com golpes de faca dentro do hotel do qual eram proprietários e onde moravam. Dois cães da família também foram executados a facadas.