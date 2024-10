De fuzil a pistola: confira as armas apreendidas nas rodovias do ES

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso

Fuzil, escopeta e pistolas estão entre as armas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em operações realizadas nas rodovias que percorrem o Espírito Santo. Ao todo foram recuperadas dos criminosos 381, em maior volume na BR 101, com destaque para a Região Norte do Estado e em alguns pontos da Região Metropolitana. Entre elas estão parte das armas usadas na ação do novo cangaço, em Santa Leopoldina.



Cerca de 78% do que foi encontrado são consideradas armas curtas, como pistolas, revólveres e garruchas. Mas também foram localizadas armas longas, como fuzis, espingardas, submetralhadoras, entre outras. Além das chamadas armas brancas, como facas e punhais, como mostra o gráfico abaixo:

Entre os 27 estados brasileiros, o Espírito Santo ficou na 15ª posição em apreensões de todas as armas. Os maiores volumes, com mais de mil armas, foram localizados pela força policial nas rodovias federais no Rio Grande do Sul, Paraná e Rio de Janeiro, que lideram o ranking.

As ações da força policial em solo capixaba que resultaram nas apreensões ocorreram, majoritariamente na BR 101, seguida pela BR 262. Houve poucas ocorrências na BR 259, na região de Colatina.

O novo cangaço

Em 21 estados a PRF recuperou um total de 450 fuzis. O Espírito Santo ficou na 14ª posição na lista dos que lideram as apreensões. O Rio de Janeiro ficou com o topo da lista, com 146 destas armas retiradas da criminalidade.

A pesquisa

O levantamento foi realizado pela PRF, obtido por intermédio da Lei de Acesso à Informação (LAI), a pedido da “Fiquem Sabendo”, organização sem fins lucrativos especializada em transparência pública.

Os dados levantados referem-se ao período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho deste ano. No período foram apreendidas no Estado, pela PRF, um total de 381 armas, sendo 38 brancas e similares, como facas e punhais, e 343 armas de fogo. O ano de 2022 foi o de maior apreensão, foram 84, incluindo os 5 fuzis. Confira:

