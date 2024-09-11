Dos 10 bandidos mais procurados do ES, oito estão escondidos no Rio

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Oito dos 10 bandidos mais procurados do Espírito Santo estão escondidos em comunidades localizadas no Complexo da Maré e na Rocinha, entre outros pontos da capital do Rio de Janeiro. E é de lá que comandam as facções criminosas em solo capixaba, dando ordens para a execução de diversos crimes, como ataques a rivais, execuções, expansão de território, extorsões, comercialização de drogas.

A lista — confira abaixo — é produzida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e o critério para a inclusão é a atuação de cada um deles na criminalidade. “Todos os listados são figuras de comando, estão na hierarquia dos grupos criminosos”, explica o subsecretário de Estado de Inteligência, Romualdo Gianordoli Neto.

Além dos que foram listados, outros criminosos capixabas buscaram o mesmo tipo de abrigo, em uma atuação que se assemelha a um "home office do crime", como os exemplos elencados mais à frente.

“O fenômeno atinge vários estados brasileiros, com traficantes de vários pontos do país migrando para o Rio, onde pagam taxas aos traficantes locais para permanecerem escondidos”, observa o subsecretário.

É uma situação, reconhece Romualdo, que afeta o combate às ações criminosas no Espírito Santo, considerando que é mais difícil prendê-los fora do território capixaba. Além do fato de continuarem promovendo ações violentas, com mortes, em bairros e cidades do interior e da Região Metropolitana de Vitória.

“Mas esforços vão continuar sendo feitos para viabilizar a prisão desses criminosos, mesmo fora do Espírito Santo. E quando retornam, prendemos”, assinala.

“Home office do crime”

De acordo com informações do delegado Deverly Pereira Junior, titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática Noroeste (Ciat Noroeste), os criminosos do Norte e Noroeste capixaba tem recebido ordens de ataques e execuções vindas do comando que está no Rio de Janeiro.

Não é diferente com Bruno Gomes Farias, o Nono, conhecido como um dos “irmãos Vera”, denominação que se refere à mãe dele e de outros dois irmãos presos no final do ano passado — Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti. Assim como os irmãos, que também se esconderam no Rio, Nono comanda de lá o Terceiro Comando Puro (TCP), e a prática de diversos crimes no Espírito Santo, incluindo os de extorsão.

Localização

A coluna apurou, a partir da lista divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) — confira abaixo —, que dos oitos criminosos que se escondem no Rio, pelo menos três estariam no Complexo da Maré, localizado na Zona Norte da Capital do Rio.