Os detalhes da morte dos pais da primeira-dama de Cachoeiro em hotel

Cacilda Vetoraci Duarte tinha 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, companheiro dela, 80. Os suspeitos, identificados como Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, foram presos

Luiz Duarte e Cacilda Duarte, sogra e sogro de Victor Coelho, foram assassinados a facadas em Cachoeiro. (Redes sociais )

O assassinato brutal do casal Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80 anos, chocou o Espírito Santo no fim da manhã desta terça-feira (8). Eles eram pais de Keila Vetoraci, esposa do atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, e foram mortos a facadas no hotel que possuíam, no bairro Baiminas.

Os suspeitos do crime, identificados como Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38, foram presos logo após o duplo homicídio. Acompanhe abaixo a cronologia do crime preparada por A Gazeta e o que já se sabe até o momento, confira:

O crime

O duplo homicídio ocorreu por volta de 11h30 desta terça-feira (8), no hotel onde o casal morava e também gerenciava. Luiz e Cacilda foram encontrados mortos no primeiro andar do imóvel; dois cães da família foram encontrados sem vida no segundo andar.

"O homem confessou o crime, motivado por razões patrimoniais. Eles tinham a intenção de roubar o casal para fugir para Campos (RJ), pois ambos já são investigados por crimes em Cachoeiro. Ele admitiu que primeiro golpeou a senhora, e depois o senhor, que estava chegando em casa após sair para comprar marmita", detalhou o delegado Felipe Vivas, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro.

Casal preso

Os suspeitos de matar a facadas os pais da primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foram identificados como Adriana de Souza Santos, de 36 anos, e Valmir Santana Ribeiro, de 38. Eles foram presos logo após o duplo homicídio, ocorrido nesta terça-feira (8), e autuados pela Polícia Civil por latrocínio (roubo seguido de morte) e crime contra o meio ambiente, pela suspeita de também matarem dois cães da família.

Valmir Santana Ribeiro e Adriana de Souza Santos: casal suspeito de matar os pais de primeira-dama foi detido em Cachoeiro. (Leitor | A Gazeta)

Falta do carro da família

Após assassinar Cacilda e Luiz, o suspeito se apossou do carro das vítimas e foi abordado pela Guarda Municipal no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (8). O duplo homicídio ocorreu no hotel da família, no bairro Baiminas.

"Um familiar acionou a polícia ao chegar em casa e encontrar vestígios de sangue. Também verificaram que o carro da vítima não estava no local. Paralelamente, foi disparado um alarme em busca do veículo", detalhou o delegado Felipe Vivas, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro.

Prefeito e primeira-dama se manifestam

Keila Vetoraci, a primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, fez uma publicação em rede social após a morte de seus pais, ocorrida em um crime brutal na manhã desta terça-feira (8). Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, foram assassinados a facadas dentro do hotel que possuíam e onde moravam, no bairro Baiminas.

Em um vídeo que mostra a família em várias fotos ao lado de Cacilda e Luiz, Keila escreveu: "Senhor, receba meus queridos pais aí no céu. Quanta dor!". O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, também se manifestou sobre a tragédia em uma rede social. Em comunicado, ele agradeceu pelas mensagens de apoio e pediu respeito à privacidade dele e da família.

Uso de drogas e confissão

De acordo com o tenente-coronel Palaoro, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeiro, o suspeito foi preso no bairro Independência com um veículo da família e admitiu o crime. A prisão contou com o apoio da Guarda Municipal. Uma mulher, que estava com ele no momento do duplo homicídio, também foi presa. Os nomes dos detidos ainda não foram divulgados.

"Ele disse que tinha um plano de sair daqui, ir para Campos (RJ), que usaram drogas, e teve a coragem de fazer o que fez", afirmou o oficial da PM.

Outra tragédia

O brutal assassinato de seus sogros nesta quinta-feira (8) não foi a primeira tragédia pessoal vivida pelo prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), conforme informado pelo colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes. Há 10 anos, ele perdeu o irmão, o deputado estadual Glauber Coelho, de 40 anos, em um acidente automobilístico na rodovia ES 482, entre os municípios de Cachoeiro e Alegre, nas proximidades do distrito de Pacotuba.

Após a morte do irmão, Victor fundou o Instituto Glauber Coelho, uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve ações de caráter social em Cachoeiro de Itapemirim. Herdeiro político do irmão, Victor Coelho foi eleito prefeito de Cachoeiro em 2016 para o mandato de 2017-2020 e reeleito em 2020 para a gestão de 2021-2024.

O deputado estadual Glauber Coelho morreu em 2014, aos 40 anos de idade. (Divulgação)

Solto em maio

Valmir Santana Ribeiro, um dos suspeitos do assassinato dos sogros de Victor Coelho (PSB) foi solto em uma audiência de custódia realizada em maio, informou a colunista de A Gazeta, Vilmara Fermandes.

Ele havia sido preso por furtar objetos de uma empresa, mas o Juízo da 4ª Vara Criminal decidiu pela concessão de liberdade provisória, justificando que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, e que os itens furtados acabaram recuperados.

Foram impostas medidas alternativas, como proibição de mudar-se sem autorização e a obrigação de comparecer a todos os atos processuais. A decisão ressaltou que a prisão antes da sentença condenatória é uma exceção, e deve ser mantida apenas quando for absolutamente necessária. Apesar disso, foi reconhecido que o homem já possuía outras condenações por crimes como furto, homicídio e roubo.

Crime planejado

O casal suspeito de assassinar Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80 anos, nesta terça-feira (08), em Cachoeiro de Itapemirim, premeditou o crime, segundo informações preliminares divulgadas pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

“O indicativo é que eles tenham entrado como clientes normais para se hospedagem no hotel e aproveitaram disso para cometer o crime”, reforçou Damasceno, explicando que todas as informações reunidas serão consideradas no inquérito policial. “É um crime grave, que choca, cometido com abuso de confiança contra idosos e com motivação repugnante", resumiu Damasceno.

Ferraço se manifesta

O prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP) manifestou tristeza ao receber a notícia do crime brutal que vitimou Luis Duarte e Calcida Vetorazzi, pais de Keila Vetorazzi, esposa do prefeito Victor Coelho. Ele expressou condolências aos familiares e amigos, destacando o impacto do crime na cidade e agradecendo às forças de segurança pela captura dos suspeitos.

Ferraço também desejou força e conforto a Keila, seu irmão, seus filhos e todos que amavam o casal, afirmando que seus pensamentos e orações estão com eles neste momento difícil.

