Casal suspeito de matar pais de primeira-dama se hospedou para roubar, diz polícia

Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80, foram assassinados a facadas no hotel que administravam e residiam no bairro Baiminas

Além dos pais da primeira-dama de Cachoeiro, cães da família foram mortos. (Montagem A Gazeta)

O casal suspeito de assassinar Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, de 80 anos, nesta terça-feira (08), em Cachoeiro de Itapemirim, premeditou o crime, segundo informações preliminares divulgadas pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

“O indicativo é que eles tenham entrado como clientes normais para se hospedagem no hotel e aproveitaram disso para cometer o crime”, reforçou Damasceno, explicando que todas as informações reunidas serão consideradas no inquérito policial.

Os idosos assassinados são pais da primeira-dama de Cachoeiro, Keila Vetoraci. A princípio, porém, não há qualquer indicativo de motivação política. O caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).

“É um crime grave, que choca, cometido com abuso de confiança contra idosos e com motivação repugnante", resumiu Leonardo Damasceno.

Ainda segundo o secretário, os dois indivíduos tinham residência no Espírito Santo, mas apurações iniciais indicam que pretendiam arrecadar dinheiro com esse roubo e se mudar para o Estado do Rio de Janeiro.

O acusado principal, do sexo masculino, tem antecedentes de crimes contra patrimônio, e inclusive já foi condenado por furtos qualificados. Além disso, ele e a mulher foram apontados como usuários de drogas.

Capturado na fuga

Valmir foi capturado enquanto utilizava o veículo das vítimas, uma picape Renault Oroch, onde eram levados itens roubados no hotel pertencente ao casal assassinado. O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, explica, porém, que a abordagem inicial, se deu por conta de um problema de trânsito envolvendo a caminhonete.

O suspeito não sabia dirigir corretamente, o que causou um congestionamento pelo caminho. Em certo ponto, ele não conseguiu mais conduzir o veículo, estacionou, e, por conta disso, foi abordado pela Guarda Municipal.

Os agentes estranharam o fato do então condutor estar sem camisa, descalço, e apresentar comportamento estranho. Ele ergueu as mãos mesmo sem ser solicitado.

“Imediatamente, quando se descobriu isso (o duplo homicídio), iniciou-se a procura imediata da mulher, que também participou do crime, e esteve no hotel. Ela foi capturada quando se aproximava da residência do pai ou padrasto do indivíduo, onde pretendia se esconder”, pontuou o secretário da Sesp.

