ES já registra 22 casos de roubos seguidos de mortes neste ano

Cacilda Vetoraci Duarte, 77, e Luiz Geraldo Duarte, 80, foram assassinados . Crédito: Acervo familiar

A proposta era se hospedar no hotel e, em algum momento, pôr em prática um furto ou um roubo. Mas a ação acabou resultando no assassinato de dois idosos em Cachoeiro de Itapemirim. Um crime de latrocínio, considerando que roubaram os pertences e o carro das vítimas. Até agosto o Estado já tinha registrado 20 casos semelhantes, que somados ao desta terça-feira (08), totalizam 22.

Pelo menos a metade deles foram registrados no interior do Espírito Santo. Outras onze em cidades da Grande Vitória. Os dados foram mais expressivos nos meses de janeiro e de julho, cada um deles com cinco casos

Mas o total pode ser ainda maior, considerando que a estatística ainda não inclui os dados de setembro e de parte de outubro. Confira os registros por cidades:

Aracruz - 1

- 1 Cariacica - 2

- 2 Cachoeiro - 2

- 2 Itapemirim - 2

- 2 Iúna - 1

- 1 Jaguaré - 1

- 1 Nova Venécia - 1

- 1 Rio Bananal - 2

2 São Gabriel da Palha - 1

- 1 Serra - 7

- 7 Vila Velha - 2

No ano anterior, em 2023, ocorreram 32 situações de roubos seguidos de morte, o chamado latrocínio. As cidades do interior totalizaram 14 ocorrências, enquanto a Grande Vitória ficou com outras 18.

Em 2022, a situação foi diferente. No interior do Estado foram registrados 15 latrocínios contra 13 das cidades da Grande Vitória.

Crime em Cachoeiro

Era por volta das 11h30 quando foram mortos com golpes de faca, Cacilda Vetoraci Duarte, 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte, 80, no bairro Baiminas. Ela foi a primeira a ser executada, segundo a polícia. O marido chegava da rua quando viu a cena e também foi morto.

Eles eram pais de Keila Vetorazzi, esposa do atual prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho.

Foram encontrados no segundo andar do hotel que administravam e onde também viviam. Os cachorros da família também foram executados e estavam no térreo. Logo após o crime, a casa foi revirada e os bens roubados, assim como o carro.

Valmir acabou sendo preso pela Guarda Municipal da Cidade, que sem saber do crime o abordou. Ele não sabia dirigir o veículo, o que acabou causando transtornos ao trânsito. No carro estavam os objetivos roubados.

Adriana seguia para a casa do pai de Valmir quando foi localizada pela polícia e presa. Um pouco antes um familiar foi ao hotel e após encontrar os vestígios do crime, acionou a polícia.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, houve um planejamento prévio para o crime. Eles queriam dinheiro para fugir para Campos, no Rio de Janeiro.

“Para garantir que continuassem com os bens furtados, eles cometeram um latrocínio, um crime hediondo contra o casal, com pena de 20 a 30 anos, e que será agravado por envolver vítimas idosas e em conjunto, por mais de uma pessoas”, observou o secretário.

Os detidos foram autuados pela Polícia Civil por latrocínio (roubo seguido de morte) e crime contra o meio ambiente, por suspeita de terem matado dois cães da família.

