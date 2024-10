História de Tia Beth mostra que corrida para educação ainda é muito injusta

Histórias de pessoas que batalharam para alcançar seus objetivos são sempre inspiradoras e merecem ser contadas, como a de Elizabeth de Souza Tesch, mais conhecida como tia Beth, de 45 anos, que superou as adversidades para se tornar professora em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.

Não foi fácil. Quando estava na idade de frequentar os ensinos fundamental e médio, ela morava no distrito de São Sebastião de Barra Seca, em São Gabriel. Ela tinha que pegar um ônibus velho e percorrer 18km entre a "roça" e a cidade. Chegava muito tarde em casa, Quando chovia, não havia transporte. Na quinta-série, como tantos outros adolescentes deste país, abandonou os estudos para trabalhar como babá. Chegou a concluir o fundamental depois, conciliando com trabalho e maternidade.

Uma história cheia de obstáculos e com um final feliz, mas ainda um sonho distante para muitos brasileiros. Seja pela falta de oferta de boas instituições de ensino a uma distância digna de crianças, adolescentes e jovens, seja pela própria condição financeiras de famílias que obriga a entrada precoce no mercado de trabalho informal (e ilegal). Tia Beth é uma vencedora, que teve a sorte de encontrar pelo caminho uma instituição de ensino que viu nela um potencial.

As desigualdades sociais brasileiras não serão superadas se a educação transformadora não estiver sendo tratada como prioridade. Há muito a se avançar no ensino básico, em termos de qualidade, para manter os estudantes nas escolas até completarem o ciclo. No ensino superior, por exemplo, é importante que se organize a oferta de ensino a distância, para garantir o acesso a aulas nos mais distantes pontos do país. O desafio é garantir a qualidade.