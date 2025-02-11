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Leonel Ximenes

Os 5 lugares mais acolhedores do ES, segundo o Booking (Vitória não está)

Espírito Santo foi classificado também entre os cinco primeiros Estados do Brasil, ao lado de potências turísticas nacionais

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:47

Públicado em 

11 fev 2025 às 16:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Monumento ao Marlim-Azul na Praia do Morro, em Guarapari
Monumento ao Marlim-Azul na Praia do Morro, em Guarapari, um das cidades mais acolhedoras do ES Crédito: Marcelo Moryan 
Um dos maiores sites de reservas de viagens do mundo, o Booking divulgou a lista dos cinco Estados mais acolhedores do Brasil em 2025 - o Espírito Santo está em quarto lugar no ranking, ao lado de potências do turismo nacional como Santa Catarina (1º); Rio Grande do Sul (2°); Rio de Janeiro (3º) e Alagoas (5º).
“Combinando praias, montanhas e cultura, o Espírito Santo oferece um litoral paradisíaco e uma região serrana montanhosa, com gastronomia típica e roteiros de agroturismo. O Estado também preserva sua rica história, com destaque para a capital, Vitória, e sua vibrante vida cultural. O Espírito Santo é uma ótima escolha para quem busca equilíbrio entre natureza, lazer e tradições”, recomenda o Booking.
Mas o Booking foi além e apontou as cinco localidades do ES que foram avaliados pelos seus usuários como as mais acolhedoras. Curiosamente, Domingos Martins aparece duas vezes, uma com o nome oficial do próprio município - Domingos Martins - e outra como o nome de Pedra Azul, o point mais famoso das montanhas capixabas.
Praia de Itapoã, Vila Velha
Praia de Itapoã, Vila Velha, cidade capixaba na lista do Booking Crédito: Ricardo Medeiros
A lista inclui Santa Teresa, Guarapari e Vila Velha - Vitória, a capital capixaba, ficou fora do ranking, embora a cidade tenha sido elogiada na apresentação do Booking.
O ranking dos Estados e locais mais acolhedores do Booking faz parte da 13ª edição do Traveller Review Awards. “Realizada anualmente, com base em mais de 360 milhões de avaliações de clientes verificados, os prêmios homenageiam parceiros de viagem que oferecem hospitalidade e serviço excepcionais de maneira consistente”, explica o site.

OS LOCAIS MAIS ACOLHEDORES DO ES (O QUE DIZ O BOOKING)

  • Domingos Martins: conhecido por suas paisagens montanhosas, clima agradável e forte influência da cultura alemã e italiana. 
  • Pedra Azul: famoso por suas icônicas formações rochosas, clima ameno e paisagens que combinam natureza exuberante com trilhas e gastronomia local. 
  • Santa Teresa: berço da imigração italiana no Brasil, com belezas naturais, rica biodiversidade e destaque para o turismo ecológico. 
  • Guarapari: um dos destinos mais famosos do Estado, conhecido por suas praias paradisíacas de águas cristalinas. 
  • Vila Velha: destino repleto de história e beleza natural, com praias vibrantes e rica cultura local que combina modernidade e tradição.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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