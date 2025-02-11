Os 5 lugares mais acolhedores do ES, segundo o Booking (Vitória não está)

Um dos maiores sites de reservas de viagens do mundo, o Booking divulgou a lista dos cinco Estados mais acolhedores do Brasil em 2025 - o Espírito Santo
está em quarto lugar no ranking, ao lado de potências do turismo nacional como Santa Catarina (1º); Rio Grande do Sul (2°); Rio de Janeiro (3º) e Alagoas (5º).
“Combinando praias, montanhas e cultura, o Espírito Santo oferece um litoral paradisíaco e uma região serrana montanhosa, com gastronomia típica e roteiros de agroturismo. O Estado também preserva sua rica história, com destaque para a capital, Vitória, e sua vibrante vida cultural. O Espírito Santo é uma ótima escolha para quem busca equilíbrio entre natureza, lazer e tradições”, recomenda o Booking.
Mas o Booking foi além e apontou as cinco localidades do ES que foram avaliados pelos seus usuários como as mais acolhedoras. Curiosamente, Domingos Martins aparece duas vezes, uma com o nome oficial do próprio município - Domingos Martins - e outra como o nome de Pedra Azul
, o point mais famoso das montanhas capixabas.
A lista inclui Santa Teresa
, Guarapari e Vila Velha - Vitória, a capital capixaba, ficou fora do ranking, embora a cidade tenha sido elogiada na apresentação do Booking.
O ranking dos Estados e locais mais acolhedores do Booking faz parte da 13ª edição do Traveller Review Awards. “Realizada anualmente, com base em mais de 360 milhões de avaliações de clientes verificados, os prêmios homenageiam parceiros de viagem que oferecem hospitalidade e serviço excepcionais de maneira consistente”, explica o site.