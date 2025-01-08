Influencer nacional constata: “O ES merece mais reconhecimento”

Amanda Zanoni visita o Buda de Ibiraçu Crédito: Instagram

A influenciadora digital e consultora de viagens Amanda Zanoni, dona do perfil Amandinha Por Aí , com 96 mil seguidores no Instagram e mais de 18 mil no YouTube , fez o que chamou de um veredito, uma espécie de avaliação, após visitar os 26 Estados brasileiros.

Sobre o Espírito Santo, a consultora elogiou o Estado, mas constatou que, na opinião dela, é pouco conhecido, tem muitas qualidades e precisa ser mais divulgado.

“Merece mais reconhecimento: Espírito Santo. Acho que é um Estado que tem um baita potencial, mas ainda vejo pouca divulgação. Tem tudo por lá também, de serra a mar. Adorei passar 10 dias na região e explorar bastante”, elogiou.

Amanda Zanoni, sobre o ES: "Adorei passar 10 dias na região e explorar bastante" Crédito: Instagram

A seguir, o veredito resumido da influenciadora carioca, que mantém sua conta sobre viagens e turismo no Instagram há quase 12 anos.

QUEM É QUEM NO BRASIL

MELHOR GASTRONOMIA: MG e PA. Eu amei a gastronomia do Pará, tem muita comida boa e bons valores e de MG também é muito boa, pão de queijo, doce de leite, tudo muito bom!

* VOLTARIA TODO ANO: TO, AM e MA: Já falei pra vocês que me surpreendi muito com o Norte do Brasil e os Estados do Tocantins e Amazonas mexeram demais comigo. Iria todo ano. E sobre o MA, eu fiquei impactada com os Lençóis, você chega lá e fica toda arrepiada.

* ONDE ME SENTI BEM SEGURA: RR, SC e PR. Esses três Estados eu me senti supersegura, mesmo viajando sozinha e achei também superlimpos.

* SOTAQUES MAIS BONITOS: RJ, MG e PE: Aain, eu adoro a diversidade do Brasil e os sotaques mexem comigo também. Esses são os que mais amo!

* MELHORES PRAIAS: AL, PB e RJ: Alagoas e Rio de Janeiro, pra mim, empatam no quesito água cristalina, mas a água de Alagoas é mais quente. PB entrou aqui porque eu achei o cenário das praias lindo, muito arborizado, não são as praias mais cristalinas, mas eu amei pelo conjunto.

* NÃO ME SENTI SEGURA: RO e CE: Eu curti os dois Estados, mas na capital não me senti segura viajando sozinha. Em Porto Velho, tentaram entrar no meu quarto e foi tenso, mas mesmo assim eu conheci vários balneários e explorei a cidade, curti no final, mas a situação foi meio traumática. E, no Ceará, eu adorei ir pra Jeri, conhecer Canoa Quebrada, mas a orla de Fortaleza me deu nervoso, achei muita abordagem e não me senti segura estando sozinha.

* MEREDE MAIS RECONHECIMENTO: ES, MT e SE: Esses são os três Estados que quase não se houve falar, mas eu me surpreendi e adorei. ES tem praia, serra, duna, culinária top, vale a pena conhecer. MT tem uma chapada lindíssima e ainda tem Pantanal. Já SE é muito esquecido como Estado do nordeste, mas eu adorei conhecer. Fui aos cânions e experimentei a culinária local, que é bem boa e barata.