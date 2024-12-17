Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Uber lança duas novas modalidades de transporte em Vitória

Outras 13 cidades brasileiras recebem o novo serviço a partir desta terça-feira (17)

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 15:13

Públicado em 

17 dez 2024 às 15:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Motorista de Uber
Motorista de Uber: modalidade de táxi do aplicativo está restrita à cidade de Vitória Crédito: Shutterstock
Uber anunciou o lançamento, a partir desta terça-feira (17), do Táxi e do Táxi Promo, duas novas modalidades de serviço de transporte por aplicativo em Vitória. As duas categorias são operadas por taxistas credenciados da Stuo, empresa de tecnologia em gestão de mobilidade no Brasil.
Segundo a assessoria da Uber, o serviço está restrito à cidade de Vitória. Portanto, cidades como Vila Velha, Serra e Cariacica não terão essa opção.
A modalidade Táxi Promo oferece desconto sobre o valor do taxímetro, tornando-se uma opção um pouco mais acessível para quem precisa se deslocar.
Outras 13 cidades brasileiras também recebem nesta terça a nova modalidade na plataforma, como Curitiba, Florianópolis, Joinville, Natal, Maceió, Aracaju e Belém.
“Com essa expansão, Uber e Stuo reforçam o compromisso de inovar na mobilidade urbana, oferecendo aos usuários mais opções de transporte e aos taxistas mais oportunidades de aumentar seus ganhos, especialmente em períodos de alta demanda, como festas de fim de ano e férias”, diz comunicado da Uber.
Para solicitar uma corrida de táxi pela Uber, o fluxo é o mesmo de uma corrida em carro particular. Os veículos que vão operar as novas modalidades são os táxis convencionais de Vitória cujos donos aderirem à plataforma.

COMO FUNCIONA

  • Abra o app da Uber e selecione "Viajar".
  • Insira o local de origem e o destino e clique em "Confirmar".
  • Escolha a modalidade Uber Táxi ou Táxi Promo.
  • Aguarde o taxista chegar.
  • No final, para corridas de Uber Táxi, o motorista insere o valor do taxímetro. Na opção Táxi Promo, o desconto é aplicado automaticamente sobre o valor do taxímetro.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Lista de objetos esquecidos no Uber: cidade do ES entre as campeãs

Vereador que foi preso pede indenização de R$ 500 mil ao Estado do ES

Cantora gospel ganha quase 4 vezes mais que padre por festa em Cariacica

Bilionária mais jovem do mundo tem megaempresa com forte atuação no ES

Famosa rede de restaurante vegano fecha 2 das suas 3 unidades no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Mobilidade Urbana Motorista de Aplicativo Uber Vitória (ES) Aplicativo app de Transporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados