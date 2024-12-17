Uber lança duas novas modalidades de transporte em Vitória

A Uber
anunciou o lançamento, a partir desta terça-feira (17), do Táxi e do Táxi Promo, duas novas modalidades de serviço de transporte por aplicativo em Vitória. As duas categorias são operadas por taxistas credenciados da Stuo, empresa de tecnologia em gestão de mobilidade no Brasil.
Segundo a assessoria da Uber, o serviço está restrito à cidade de Vitória
. Portanto, cidades como Vila Velha, Serra e Cariacica não terão essa opção.
A modalidade Táxi Promo oferece desconto sobre o valor do taxímetro, tornando-se uma opção um pouco mais acessível para quem precisa se deslocar.
Outras 13 cidades brasileiras também recebem nesta terça a nova modalidade na plataforma, como Curitiba, Florianópolis, Joinville, Natal, Maceió, Aracaju e Belém.
“Com essa expansão, Uber e Stuo reforçam o compromisso de inovar na mobilidade urbana, oferecendo aos usuários mais opções de transporte e aos taxistas mais oportunidades de aumentar seus ganhos, especialmente em períodos de alta demanda, como festas de fim de ano e férias”, diz comunicado da Uber.
Para solicitar uma corrida de táxi pela Uber, o fluxo é o mesmo de uma corrida em carro particular. Os veículos que vão operar as novas modalidades são os táxis convencionais de Vitória cujos donos aderirem à plataforma.