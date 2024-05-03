Duas cidades catarinenses lideram o ranking das mais esquecidas Crédito: Uber/ Divulgação

Talvez seja a distração pela bela paisagem, mas o fato é que Vitória está entre as cidades do país em que os passageiros mais esquecem objetos no Uber . A capital capixaba, no ano passado, ficou em quarto lugar entre as mais “distraídas” do país, perdendo apenas, pela ordem, para Itajaí (SC), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).

Dezembro, mês da corrida das compras de Natal e das confraternizações de fim de ano, registrou os três dias em que houve mais notificações de esquecimento de algum objeto no veículo (também pela ordem de casos): 23, 22 e 16.

Assim como em 2022, a categoria de mochilas e bolsas lidera a lista dos itens mais esquecidos pelos brasileiros no ano passado, seguidos por aparelhos tecnológicos (celulares e câmeras), roupas, guarda-chuvas e chaves, respectivamente.

Mas o ranking da Uber revela objetos “pouco convencionais” esquecidos pelos passageiros quando desembarcam dos veículos da empresa. Entre eles estão: uma medalha olímpica, 40 pizzas, um cento de pastel, uma varinha do Harry Potter, uma aliança de casamento, um chinelo e um tênis sem par, duas espadas de São Jorge, uma airfryer, uma pá, uma enxada, um filtro de barro e dois bonecos de pano com a roupa do time do Bahia.

Your browser does not support the audio element. Lista de objetos esquecidos no Uber: cidade do ES entre as campeãs

COMO RECUPERAR UM OBJETO ESQUECIDO NO UBER

A Uber orienta que para encontrar um item esquecido em uma viagem, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista por telefone, usando o próprio app, assim que perceber que esqueceu o objeto.

Se o usuário deixar seu próprio telefone em uma viagem com a Uber, pode acessar sua conta por um computador. A empresa ressalta que, de forma a ressarcir o motorista por seu deslocamento para devolver um item, uma taxa de devolução é cobrada dos usuários pela devolução e é repassada integralmente ao motorista parceiro.

O TOP 10 DAS MAIS “ESQUECIDAS”