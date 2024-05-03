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Leonel Ximenes

Lista de objetos esquecidos no Uber: cidade do ES entre as campeãs

Medalha olímpica, 40 pizzas, uma pá, uma enxada e até uma varinha do Harry Potter estão entre os itens deixados nos veículos

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 13:04

Públicado em 

03 mai 2024 às 13:04
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aplicativo do Uber vai permitir que usuário opte por não conversar com o motorista
Duas cidades catarinenses lideram o ranking das mais esquecidas Crédito: Uber/ Divulgação
Talvez seja a distração pela bela paisagem, mas o fato é que Vitória está entre as cidades do país em que os passageiros mais esquecem objetos no Uber. A capital capixaba, no ano passado, ficou em quarto lugar entre as mais “distraídas” do país, perdendo apenas, pela ordem, para Itajaí (SC), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).
Dezembro, mês da corrida das compras de Natal e das confraternizações de fim de ano, registrou os três dias em que houve mais notificações de esquecimento de algum objeto no veículo (também pela ordem de casos): 23, 22 e 16.
Assim como em 2022, a categoria de mochilas e bolsas lidera a lista dos itens mais esquecidos pelos brasileiros no ano passado, seguidos por aparelhos tecnológicos (celulares e câmeras), roupas, guarda-chuvas e chaves, respectivamente.
Mas o ranking da Uber revela objetos “pouco convencionais” esquecidos pelos passageiros quando desembarcam dos veículos da empresa. Entre eles estão: uma medalha olímpica, 40 pizzas, um cento de pastel, uma varinha do Harry Potter, uma aliança de casamento, um chinelo e um tênis sem par, duas espadas de São Jorge, uma airfryer, uma pá, uma enxada, um filtro de barro e dois bonecos de pano com a roupa do time do Bahia.
Lista de objetos esquecidos no Uber: cidade do ES entre as campeãs

COMO RECUPERAR UM OBJETO ESQUECIDO NO UBER

A Uber orienta que para encontrar um item esquecido em uma viagem, a melhor forma é entrar em contato diretamente com o motorista por telefone, usando o próprio app, assim que perceber que esqueceu o objeto.
Se o usuário deixar seu próprio telefone em uma viagem com a Uber, pode acessar sua conta por um computador. A empresa ressalta que, de forma a ressarcir o motorista por seu deslocamento para devolver um item, uma taxa de devolução é cobrada dos usuários pela devolução e é repassada integralmente ao motorista parceiro.

O TOP 10 DAS MAIS “ESQUECIDAS”

  1. Itajaí
  2. Florianópolis
  3. Brasília
  4. Vitória
  5. São Luís
  6. Curitiba
  7. Campo Grande (MS)
  8. Salvador
  9. Goiânia
  10. Santos

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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