Cantora gospel ganha quase 4 vezes mais que padre por festa em Cariacica

A Prefeitura de Cariacica
contratou Aline Barros e o padre Ânderson Gomes como as grandes atrações da festa de primeiro ano de aniversário da orla da cidade, no dia 27 de dezembro. Pelo show, a cantora gospel vai receber da prefeitura um cachê quatro vezes superior ao do sacerdote católico que é pároco no bairro de Campo Grande.
Aos números. Segundo editais de inexigibilidade de licitação publicados no Diário Oficial de Cariacica
, Aline Barros vai embolsar R$ 240 mil pela apresentação, enquanto o padre-cantor vai faturar R$ 65 mil.
Mas a festa promovida pelo prefeito reeleito Euclério Sampaio (MDB) não vai se limitar ao show dos dois cantores. A prefeitura está anunciando também, na mesma sexta-feira (27), uma queima de fogos de 15 minutos.
Inaugurada em dezembro de 2023
, a Nova Orla, como é chamada pela prefeitura, está localizada na Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães (antiga Avenida Vale do Rio Doce), em Alto Boa Vista.
O espaço possui calçadão, ciclovia, passarela suspensa, bancos, pista de caminhada, academia popular, parquinho, áreas para exercícios físicos, mirante e paisagismo. A iluminação é em LED, com placas solares.