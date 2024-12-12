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Leonel Ximenes

Cantora gospel ganha quase 4 vezes mais que padre por festa em Cariacica

Comemoração de primeiro ano de aniversário da orla da cidade, promovida pela prefeitura, terá também queima de fogos

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:02

Públicado em 

12 dez 2024 às 11:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Ânderson Gomes e Aline Barros, as estrelas da festa da Prefeitura de Cariacica
Padre Ânderson Gomes e Aline Barros, as estrelas da festa da Prefeitura de Cariacica Crédito: Instagram da PMC
A Prefeitura de Cariacica contratou Aline Barros e o padre Ânderson Gomes como as grandes atrações da festa de primeiro ano de aniversário da orla da cidade, no dia 27 de dezembro. Pelo show, a cantora gospel vai receber da prefeitura um cachê quatro vezes superior ao do sacerdote católico que é pároco no bairro de Campo Grande.
Aos números. Segundo editais de inexigibilidade de licitação publicados no Diário Oficial de Cariacica, Aline Barros vai embolsar R$ 240 mil pela apresentação, enquanto o padre-cantor vai faturar R$ 65 mil.

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Mas a festa promovida pelo prefeito reeleito Euclério Sampaio (MDB) não vai se limitar ao show dos dois cantores. A prefeitura está anunciando também, na mesma sexta-feira (27), uma queima de fogos de 15 minutos.
Os editais de contratação dos shows publicados no Diário Oficial de Cariacica
Os editais de contratação dos shows publicados no Diário Oficial de Cariacica Crédito: Divulgação
“Vai iluminar o céu da nossa cidade”, promete a Prefeitura de Cariacica, que estimou em 20 mil o número de pessoas que participaram da inauguração da orla no ano passado.

COMO É A ORLA

Inaugurada em dezembro de 2023, a Nova Orla, como é chamada pela prefeitura, está localizada na Avenida Delegado Federal Geraldo Guimarães (antiga Avenida Vale do Rio Doce), em Alto Boa Vista.
O espaço possui calçadão, ciclovia, passarela suspensa, bancos, pista de caminhada, academia popular, parquinho, áreas para exercícios físicos, mirante e paisagismo. A iluminação é em LED, com placas solares.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica Música Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica Festa de Aniversário
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