O capixaba que faz a ponte entre a roça e a Faria Lima em SP

Octaciano Neto (de óculos), Amanda Coura e Francisco Jardim, os sócios da Avra Crédito: Avra/Divulgação

Secretário de Estado da Agricultura no terceiro governo Paulo Hartung (2015-2018), Octaciano Neto foi para São Paulo há quase quatro anos para atuar no mercado de capitais ligado ao agronegócio. Nesta segunda-feira (9), ele começou sua aposta mais ousada no segmento: o lançamento da Avra, consultoria de crédito voltada para médios agricultores. O objetivo é conectar empresários do agronegócio - como produtores rurais, cooperativas, revendas e indústrias - aos maiores financiadores do mercado de capitais

Os desafios e as oportunidades são imensas: “Os títulos do mercado de capitais atendem a menos de 20% da demanda de crédito do agro. Temos menos de 1 milhão de investidores, no Brasil, investindo em títulos clássicos do agro no mercado de capitais”, afirma.

Para efeito de comparação, a quantidade de investidores de fundos imobiliários é mais que o dobro. “A indústria da construção civil é 8% do PIB , um terço do agro”, exemplifica Octaciano, que nos dois últimos anos atuou como diretor de agronegócios da Suno, empresa de assessoria e análise de investimentos.

E é da Suno que vem um dos dois sócios que vão tocar a Avra, Amanda Coura, especialista em análise e estruturação de crédito. O outro é Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures, o principal fundo de venture capital da América Latina, especializado em AgTech, FoodTech e ClimateTech.

POTENCIAIS CLIENTES

Octaciano Neto e seus sócios já mapearam 5 mil potenciais clientes do segmento do agronegócio que podem captar recursos financeiros no mercado de capitais, sendo pelo menos 200 no Espírito Santo, incluindo produtores rurais, cooperativas, revendas no varejo e agroindústria.

“Todos esses setores têm potencial para captar crédito para investimento em máquinas, silos, pivôs centrais, expansão de lavoura, mas no Espírito Santo apenas dois até agora emitiram CRAs, a cooperativa Nater Coop, antiga Coopeavi, e a Lasa de Linhares, enumera o gestor capixaba, referindo-se ao CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, um título de renda fixa que financia o setor agropecuário brasileiro.

"Os fundos não são nossos clientes diretos, o que fazemos é originar títulos e levá-los até eles. Existe um público desatendido: enquanto os grandes bancos atendem emissões acima de R$ 100 milhões, há uma lacuna para valores entre R$ 20 milhões e R$ 100 milhões" Octaciano Neto - Sócio da Avra

Entre os setores que a Avra tem no seu radar de prospecção de negócios estão agroindústrias com mais de R$ 100 milhões de faturamento anual e produtores de café com propriedades de mais de 500 hectares. A receita da consultoria virá de uma taxa de intermediação, estimada de 3% a 4% do volume da operação.

Se quisermos resumir, de uma forma simplificada, a função de Octaciano Neto com sua Avra é levar o campo para ser conhecido pela Faria Lima, a avenida de capital paulista que abriga os grandes executivos do mercado financeiro do país.