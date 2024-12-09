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Leonel Ximenes

O capixaba que faz a ponte entre a roça e a Faria Lima em SP

Ex-secretário de Agricultura do Espírito Santo lança empresa que pretende conectar empresários do agronegócio aos maiores financiadores do mercado de capitais

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 11:52

Públicado em 

09 dez 2024 às 11:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Octaciano Neto (de óculos), Amanda Coura e Francisco Jardim, os sócios da Avra
Octaciano Neto (de óculos), Amanda Coura e Francisco Jardim, os sócios da Avra Crédito: Avra/Divulgação
Secretário de Estado da Agricultura no terceiro governo Paulo Hartung (2015-2018), Octaciano Neto foi para São Paulo há quase quatro anos para atuar no mercado de capitais ligado ao agronegócio. Nesta segunda-feira (9), ele começou sua aposta mais ousada no segmento: o lançamento da Avra, consultoria de crédito voltada para médios agricultores. O objetivo é conectar empresários do agronegócio - como produtores rurais, cooperativas, revendas e indústrias - aos maiores financiadores do mercado de capitais
Os desafios e as oportunidades são imensas: “Os títulos do mercado de capitais atendem a menos de 20% da demanda de crédito do agro. Temos menos de 1 milhão de investidores, no Brasil, investindo em títulos clássicos do agro no mercado de capitais”, afirma.
Para efeito de comparação, a quantidade de investidores de fundos imobiliários é mais que o dobro. “A indústria da construção civil é 8% do PIB, um terço do agro”, exemplifica Octaciano, que nos dois últimos anos atuou como diretor de agronegócios da Suno, empresa de assessoria e análise de investimentos.
E é da Suno que vem um dos dois sócios que vão tocar a Avra, Amanda Coura, especialista em análise e estruturação de crédito. O outro é Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures, o principal fundo de venture capital da América Latina, especializado em AgTech, FoodTech e ClimateTech.

POTENCIAIS CLIENTES

Octaciano Neto e seus sócios já mapearam 5 mil potenciais clientes do segmento do agronegócio que podem captar recursos financeiros no mercado de capitais, sendo pelo menos 200 no Espírito Santo, incluindo produtores rurais, cooperativas, revendas no varejo e agroindústria.
“Todos esses setores têm potencial para captar crédito para investimento em máquinas, silos, pivôs centrais, expansão de lavoura, mas no Espírito Santo apenas dois até agora emitiram CRAs, a cooperativa Nater Coop, antiga Coopeavi, e a Lasa de Linhares, enumera o gestor capixaba, referindo-se ao CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, um título de renda fixa que financia o setor agropecuário brasileiro.
"Os fundos não são nossos clientes diretos, o que fazemos é originar títulos e levá-los até eles. Existe um público desatendido: enquanto os grandes bancos atendem emissões acima de R$ 100 milhões, há uma lacuna para valores entre R$ 20 milhões e R$ 100 milhões"
Octaciano Neto - Sócio da Avra
Entre os setores que a Avra tem no seu radar de prospecção de negócios estão agroindústrias com mais de R$ 100 milhões de faturamento anual e produtores de café com propriedades de mais de 500 hectares. A receita da consultoria virá de uma taxa de intermediação, estimada de 3% a 4% do volume da operação.
Se quisermos resumir, de uma forma simplificada, a função de Octaciano Neto com sua Avra é levar o campo para ser conhecido pela Faria Lima, a avenida de capital paulista que abriga os grandes executivos do mercado financeiro do país.
“Eu não sou um Faria Limer”, brinca Octaciano. Na realidade, sou um peão da cidade de Pedro Canário que vai levar operações para a Faria Lima. Vou tentar convencê-los de que o agronegócio é o setor mais importante da economia nacional. Eu farei a ponte da roça para a Faria Lima”, acrescenta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Agronegócio dinheiro Paulo Hartung Pedro Canário São Paulo (SP) Mercado Financeiro Agricultura Capixaba
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