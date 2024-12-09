O capixaba que faz a ponte entre a roça e a Faria Lima em SP

Secretário de Estado da Agricultura no terceiro governo Paulo Hartung
(2015-2018), Octaciano Neto foi para São Paulo há quase quatro anos para atuar no mercado de capitais ligado ao agronegócio. Nesta segunda-feira (9), ele começou sua aposta mais ousada no segmento: o lançamento da Avra, consultoria de crédito voltada para médios agricultores. O objetivo é conectar empresários do agronegócio - como produtores rurais, cooperativas, revendas e indústrias - aos maiores financiadores do mercado de capitais
Os desafios e as oportunidades são imensas: “Os títulos do mercado de capitais atendem a menos de 20% da demanda de crédito do agro. Temos menos de 1 milhão de investidores, no Brasil, investindo em títulos clássicos do agro no mercado de capitais”, afirma.
Para efeito de comparação, a quantidade de investidores de fundos imobiliários é mais que o dobro. “A indústria da construção civil é 8% do PIB
, um terço do agro”, exemplifica Octaciano, que nos dois últimos anos atuou como diretor de agronegócios da Suno, empresa de assessoria e análise de investimentos.
E é da Suno que vem um dos dois sócios que vão tocar a Avra, Amanda Coura, especialista em análise e estruturação de crédito. O outro é Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures, o principal fundo de venture capital da América Latina, especializado em AgTech, FoodTech e ClimateTech.
Octaciano Neto e seus sócios já mapearam 5 mil potenciais clientes do segmento do agronegócio que podem captar recursos financeiros no mercado de capitais, sendo pelo menos 200 no Espírito Santo, incluindo produtores rurais, cooperativas, revendas no varejo e agroindústria.
“Todos esses setores têm potencial para captar crédito para investimento em máquinas, silos, pivôs centrais, expansão de lavoura, mas no Espírito Santo apenas dois até agora emitiram CRAs, a cooperativa Nater Coop, antiga Coopeavi, e a Lasa de Linhares, enumera o gestor capixaba, referindo-se ao CRA, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, um título de renda fixa que financia o setor agropecuário brasileiro.
Entre os setores que a Avra tem no seu radar de prospecção de negócios estão agroindústrias com mais de R$ 100 milhões de faturamento anual e produtores de café
com propriedades de mais de 500 hectares. A receita da consultoria virá de uma taxa de intermediação, estimada de 3% a 4% do volume da operação.
Se quisermos resumir, de uma forma simplificada, a função de Octaciano Neto com sua Avra é levar o campo para ser conhecido pela Faria Lima, a avenida de capital paulista que abriga os grandes executivos do mercado financeiro do país.
“Eu não sou um Faria Limer”, brinca Octaciano. Na realidade, sou um peão da cidade de Pedro Canário
que vai levar operações para a Faria Lima. Vou tentar convencê-los de que o agronegócio é o setor mais importante da economia nacional. Eu farei a ponte da roça para a Faria Lima”, acrescenta.