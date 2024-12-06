Receita de R$ 10,3 bilhões: quem é quem na elite do café capixaba

Foi empossado na noite desta quinta-feira (5) o seleto grupo de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva que comandarão, pelos próximos dois anos, o poderoso Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), entidade que representa os comerciantes e exportadores de café do Espírito Santo
.
Fabrício Tristão, executivo que representa as operações da Olam Food Ingredients no Estado, foi reeleito ao cargo de presidente da instituição, juntamente com Jorge Luiz Nicchio como vice-presidente.
Em seu discurso de posse, Tristão destacou o volume de café capixaba que saiu por portos do Espírito Santo
, totalizando expressivos 8 milhões de sacas, representando uma receita de 1,7 bilhão de dólares (R$ 10,3 bilhões).
O empresário chamou a atenção também para o volume efetivamente exportado pelo Estado, quando são considerados também os embarques de cafés capixabas feitos em portos de outros Estados, o que leva a uma exportação total de 10,7 milhões de sacas (8 milhões de conilon, 2 milhões de arábica e 0,7 milhão de solúvel), a maior parte exportada por empresas associadas ao CCCV.
Tristão pontuou que nesse ano o Espírito Santo superou alguns desafios logísticos, o que levou ao uso de novos portos, que antes não movimentavam café, e mudanças nos modelos de embarque, tradicionalmente feitos em contêineres e que passaram também a ser feitos na modalidade break-bulk.
Outro desafio superado pelos exportadores capixabas foi a manutenção da liquidez do mercado, num período de alta recorde dos preços, garantindo a oferta de café para os clientes no Brasil e no exterior, evidenciando a solidez das empresas exportadoras capixabas.
Sobre o mercado interno, Tristão celebrou a conquista da redução da base de cálculo do ICMS
do café conilon nas vendas para os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como resultado de um esforço conjunto do governo do ES e do setor.