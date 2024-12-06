Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Receita de R$ 10,3 bilhões: quem é quem na elite do café capixaba

Direção da entidade que representa os comerciantes e exportadores do maior produto agrícola do Espírito Santo foi empossada nesta quinta-feira (5)

Publicado em 06 de Dezembro de 2024 às 17:12

Públicado em 

06 dez 2024 às 17:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fabrício Tristão foi empossado para mais dois anos de mandato na presidência do CCCV
Fabrício Tristão foi empossado para mais dois anos de mandato na presidência do CCCV Crédito: Cacá Lima
Foi empossado na noite desta quinta-feira (5) o seleto grupo de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva que comandarão, pelos próximos dois anos, o poderoso Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), entidade que representa os comerciantes e exportadores de café do Espírito Santo.
Fabrício Tristão, executivo que representa as operações da Olam Food Ingredients no Estado, foi reeleito ao cargo de presidente da instituição, juntamente com Jorge Luiz Nicchio como vice-presidente.
Em seu discurso de posse, Tristão destacou o volume de café capixaba que saiu por portos do Espírito Santo, totalizando expressivos 8 milhões de sacas, representando uma receita de 1,7 bilhão de dólares (R$ 10,3 bilhões).

Veja Também

Café capixaba é exportado para a Suíça a bordo de um barco a vela

Produtor de 20 anos de idade vende saca de café por R$ 23,5 mil no ES

O empresário chamou a atenção também para o volume efetivamente exportado pelo Estado, quando são considerados também os embarques de cafés capixabas feitos em portos de outros Estados, o que leva a uma exportação total de 10,7 milhões de sacas (8 milhões de conilon, 2 milhões de arábica e 0,7 milhão de solúvel), a maior parte exportada por empresas associadas ao CCCV.
Tristão pontuou que nesse ano o Espírito Santo superou alguns desafios logísticos, o que levou ao uso de novos portos, que antes não movimentavam café, e mudanças nos modelos de embarque, tradicionalmente feitos em contêineres e que passaram também a ser feitos na modalidade break-bulk.
Outro desafio superado pelos exportadores capixabas foi a manutenção da liquidez do mercado, num período de alta recorde dos preços, garantindo a oferta de café para os clientes no Brasil e no exterior, evidenciando a solidez das empresas exportadoras capixabas.
Sobre o mercado interno, Tristão celebrou a conquista da redução da base de cálculo do ICMS do café conilon nas vendas para os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como resultado de um esforço conjunto do governo do ES e do setor.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CCCV (2025/2026)

  • Presidente: Fabrício Tristão (Olam Agrícola Ltda.)
  • Vice-presidente: Jorge Luiz Nicchio (Nicchio Sobrinho Café S.A.)
  • Diretora secretária: Cláudia Nicchio (Nicchio Café S.A. Exp. e Imp.)
  • Diretor financeiro: Fábio Coser Teixeira (Unicafé Cia. de Comércio Exterior)
  • Diretor de Patrimônio: Rodrigo O. S. Ernani (Eisa - Empresa Interagrícola S.A.)
  • Diretor social: Eduardo Lima Bortolini

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Guardião da foto com Moro e da “festa rave” deixa o Convento da Penha

Exclusivo: quem é o dono do jatinho que levou Casagrande à Argentina

Famosa rede de restaurante vegano fecha 2 das suas 3 unidades no ES

Pastor capixaba famoso muda e vai para uma das maiores igrejas de SP

Conheça o “prefeito tatu” do ES: ele abre mais de um bueiro por semana

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Café arábica Exportacao Comércio exterior Café capixaba Café Conilon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus
Cabra sobe em casa, quebra telhado e cai em cima de cama de moradora em Cariacica
Cabra cai do telhado e vai parar em cima de cama dentro de casa em Cariacica
Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades chega à sua nona edição em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados