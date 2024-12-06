Receita de R$ 10,3 bilhões: quem é quem na elite do café capixaba

Fabrício Tristão foi empossado para mais dois anos de mandato na presidência do CCCV Crédito: Cacá Lima

Foi empossado na noite desta quinta-feira (5) o seleto grupo de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva que comandarão, pelos próximos dois anos, o poderoso Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV), entidade que representa os comerciantes e exportadores de café do Espírito Santo

Fabrício Tristão, executivo que representa as operações da Olam Food Ingredients no Estado, foi reeleito ao cargo de presidente da instituição, juntamente com Jorge Luiz Nicchio como vice-presidente.

Em seu discurso de posse, Tristão destacou o volume de café capixaba que saiu por portos do Espírito Santo , totalizando expressivos 8 milhões de sacas, representando uma receita de 1,7 bilhão de dólares (R$ 10,3 bilhões).

O empresário chamou a atenção também para o volume efetivamente exportado pelo Estado, quando são considerados também os embarques de cafés capixabas feitos em portos de outros Estados, o que leva a uma exportação total de 10,7 milhões de sacas (8 milhões de conilon, 2 milhões de arábica e 0,7 milhão de solúvel), a maior parte exportada por empresas associadas ao CCCV.

Tristão pontuou que nesse ano o Espírito Santo superou alguns desafios logísticos, o que levou ao uso de novos portos, que antes não movimentavam café, e mudanças nos modelos de embarque, tradicionalmente feitos em contêineres e que passaram também a ser feitos na modalidade break-bulk.

Outro desafio superado pelos exportadores capixabas foi a manutenção da liquidez do mercado, num período de alta recorde dos preços, garantindo a oferta de café para os clientes no Brasil e no exterior, evidenciando a solidez das empresas exportadoras capixabas.

Sobre o mercado interno, Tristão celebrou a conquista da redução da base de cálculo do ICMS do café conilon nas vendas para os Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como resultado de um esforço conjunto do governo do ES e do setor.

A DIRETORIA EXECUTIVA DO CCCV (2025/2026)