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Leonel Ximenes

Guardião da foto com Moro e da “festa rave” deixa o Convento da Penha

Gestão do frade franciscano, que começou há quase três anos, foi marcada por duas grandes polêmicas

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 12:56

Públicado em 

05 dez 2024 às 12:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No perfil oficial do Convento da Penha, a postagem sobre a visita de Moro. Na foto, ele é recebido pelo guardião, frei Djalmo Fuck
No perfil oficial do Convento da Penha, a postagem sobre a visita de Moro. Na foto, ele é recebido pelo guardião, frei Djalmo Fuck Crédito: Reprodução das redes sociais
O frei Djalmo Fück vai deixar o posto de guardião e reitor do Convento da Penha, em Vila Velha. Ele foi transferido para assumir, em fevereiro do ano que vem, a função de vigário paroquial na Paróquia Santo Amaro, na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, Arquidiocese de Florianópolis (SC). O novo guardião é o frei Gabriel Dellandrea, que nasceu em Timbó (SC) e tem apenas 30 anos de idade.
Natural de Angelina (SC), frei Djalmo, que ainda ficará à frente do Convento da Penha até janeiro, tem 50 anos de idade. Sua gestão, que começou em janeiro de 2022, foi marcada por dois episódios de grande repercussão e polêmica.

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Em fevereiro de 2022, no ano de eleição e um mês depois de ter assumido a função de guardião, ele recebeu o então presidenciável Sérgio Moro no Convento e fez fotos com o ex-juiz federal da Lava-Jato de Curitiba (PR), agora senador pelo Paraná.
Frei Gabriel Dellandrea: novo superior do Convento tem apenas 30 anos e vai assumir a função em fevereiro
Frei Gabriel Dellandrea: novo superior do Convento tem apenas 30 anos e vai assumir a função em fevereiro Crédito: Convento da Penha/Divulgação
O registro do encontro amigável, com direito a fotos e sorrisos efusivos de parte a parte, foi publicado nas redes sociais oficiais do santuário católico, o que suscitou muitas críticas dos internautas. Doze horas depois, no dia seguinte ao encontro, o post e as imagens foram apagados.

RAVE DO CONVENTO

A outra polêmica aconteceu em novembro do ano passado, após o guardião divulgar que seria promovida uma festança de réveillon no campinho do Convento da Penha com cobrança de ingressos de até R$ 800, música sob o comando de DJs e até open bar, incluindo bebidas alcoólicas, prática que é proibida nas festas litúrgicas no âmbito da Arquidiocese de Vitória.

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Segundo a coluna apurou na época, o anúncio da chamada “rave do Convento” foi muito mal recebido pelo arcebispo dom Dario Campos e pela direção da Província da Imaculada Conceição do Brasil, instância à qual os frades franciscanos do Espírito Santo estão subordinados e que anunciou, nesta quinta-feira (5), a transferência dos religiosos, inclusive de outras fraternidades da secular ordem católica.
Diante da pressão dos seus superiores, não restou outra alternativa ao guardião do santuário que a de vir a público anunciar o cancelamento da festança de passagem do ano-novo. Os motivos alegados, em nota oficial: “demanda muito grande por ingressos" e “instabilidade climática muito comum para o período”.
Realmente. Não havia clima mesmo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Convento da Penha Operação Lava Jato Sergio Moro Curitiba (PR) Igreja Católica Réveillon Dom Dario Campos Eleições 2022
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