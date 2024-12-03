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Leonel Ximenes

Acesso de veículos ao Convento da Penha será suspenso. Com exceções

Segundo os frades franciscanos, medida tem como objetivo acolher melhor os visitantes durante o período das férias de verão

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 16:55

Públicado em 

03 dez 2024 às 16:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

P2139
Terço gigante no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
A direção do Convento da Penha anunciou nesta terça-feira (3) que o acesso de veículos ao campinho será suspenso a partir de sábado (7) e até o fim do Carnaval, no dia 5 de março do ano que vem.
A medida, segundo os frades franciscanos, tem como objetivo principal “acolher os turistas, romeiros e visitantes de maneira organizada, segura e com mais comodidade”.

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Com a restrição, o acesso de automóveis ao longo do dia está suspenso durante a semana e finais de semana. A exceção é para os 50 primeiros veículos que chegarem para a missa das 7h, de segunda a sábado, e para a missa das 5h aos domingos. Também ficará permitido o acesso de veículos que transportam cadeirantes ao longo do dia.
“Durante o período das férias, o número de visitantes aumenta muito, especialmente de turistas que aproveitam o litoral capixaba e participam das atividades no Santuário de Nossa Senhora da Penha. Com mais visitantes, cresce também a preocupação diante do risco de acidentes na estrada de acesso”, explicou o Convento nas redes sociais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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