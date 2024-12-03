Acesso de veículos ao Convento da Penha será suspenso. Com exceções

Terço gigante no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

A direção do Convento da Penha anunciou nesta terça-feira (3) que o acesso de veículos ao campinho será suspenso a partir de sábado (7) e até o fim do Carnaval , no dia 5 de março do ano que vem.

A medida, segundo os frades franciscanos, tem como objetivo principal “acolher os turistas, romeiros e visitantes de maneira organizada, segura e com mais comodidade”.

Com a restrição, o acesso de automóveis ao longo do dia está suspenso durante a semana e finais de semana. A exceção é para os 50 primeiros veículos que chegarem para a missa das 7h, de segunda a sábado, e para a missa das 5h aos domingos. Também ficará permitido o acesso de veículos que transportam cadeirantes ao longo do dia.