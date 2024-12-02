Pastor capixaba famoso muda e vai para uma das maiores igrejas de SP

Ex-membro da Igreja Batista da Praia do Canto, atual Igreja da Praia
, professor e escritor, Terra vai assumir suas novas funções em São Paulo provavelmente em fevereiro.
No Rio de Janeiro, ele desenvolveu um trabalho de reestruturação e fortalecimento da Igreja Betânia Batista, onde começou a atuar em janeiro de 2023, na região de Sulacap, na Zona Oeste, conhecida por ser uma região de alta criminalidade e conflitos sociais.
“No Rio de Janeiro foi possível construir diálogos com a cultura, ajudar na promoção de diversos projetos sociais relacionados aos direitos das crianças e adolescentes, na promoção da dignidade humana e prevenção contra a violência. Betânia é uma comunidade cristã com linda história, relevante e importantíssima no contexto da Zona Oeste do Rio”, disse o pastor Kenner Terra.