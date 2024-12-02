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Leonel Ximenes

Pastor capixaba famoso muda e vai para uma das maiores igrejas de SP

Ex-membro da Igreja Batista da Praia do Canto estava no Rio de Janeiro desde o começo de 2023

Publicado em 02 de Dezembro de 2024 às 16:02

Públicado em 

02 dez 2024 às 16:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Kenner Terra:
Kenner Terra liderava a Igreja Betânia Batista, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
O pastor capixaba Kenner Terra, que há quase dois anos deixou o Espírito Santo para liderar a Igreja Betânia Batista, no Rio de Janeiro, está de malas prontas novamente. O líder religioso vai assumir um novo ministério na Igreja Batista de Água Branca (IBAB), de São Paulo, a fim de compor a liderança pastoral com o conhecido pastor Ed René Kivitz,  que tem milhares de seguidores nas redes sociais.
Ex-membro da Igreja Batista da Praia do Canto, atual Igreja da Praia, professor e escritor, Terra vai assumir suas novas funções em São Paulo provavelmente em fevereiro.
No Rio de Janeiro, ele desenvolveu um trabalho de reestruturação e fortalecimento da Igreja Betânia Batista, onde começou a atuar em janeiro de 2023, na região de Sulacap, na Zona Oeste, conhecida por ser uma região de alta criminalidade e conflitos sociais.
“No Rio de Janeiro foi possível construir diálogos com a cultura, ajudar na promoção de diversos projetos sociais relacionados aos direitos das crianças e adolescentes, na promoção da dignidade humana e prevenção contra a violência. Betânia é uma comunidade cristã com linda história, relevante e importantíssima no contexto da Zona Oeste do Rio”, disse o pastor Kenner Terra.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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