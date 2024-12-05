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Leonel Ximenes

Exclusivo: quem é o dono do jatinho que levou Casagrande à Argentina

Coluna consultou registros oficiais da aviação que permitiram identificar dados sobre a aeronave que transportou o governador do Espírito Santo para ver a final da Libertadores em Buenos Aires

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 03:12

Públicado em 

05 dez 2024 às 03:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande no Monumental de Núñez com o torresmo da sorte, que ele chama de
Casagrande no Monumental de Núñez com o torresmo da sorte, que ele chama de "barrinha de cereal" Crédito: Instagram
A coluna descobriu o “amigo” que levou o governador Renato Casagrande (PSB) para ver o jogo do Botafogo na final da Libertadores em Buenos Aires, Argentina, no sábado passado (30). Segundo registros oficiais (e públicos) da aviação obtidos pela coluna, o governador viajou a bordo de um Learjet 45, prefixo PS-WSC, de propriedade do empresário Walter de Sá Cavalcante Júnior.

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De acordo com o registro do FlightRadar24, conhecido aplicativo de monitoramento de voos, o avião que conduziu o governador até a capital argentina decolou do Aeroporto de Vitória às 6h52 de sábado e pousou na Argentina pouco mais de quatro horas depois, às 10h57.

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A volta para o Espírito Santo foi mais rápida, aponta o FlightRadar24: o Learjet retornou no mesmo dia, às 22h15, e aterrissou na capital capixaba à 1h da madrugada de domingo (1º/12) - foram menos de três horas de voo.
O Learjet 45 estacionado no Aeroporto de Campinas (SP), em registro fotográfico de 18 de setembro de 2021
O Learjet 45, prefixo PS-WSC, estacionado em Campinas (SP), em registro fotográfico de 18 de setembro de 2021 Crédito: Aexandre Barreto/Jetphotos
A aeronave que transportou o alvinegro Casagrande, campeão da Libertadores, foi fabricada pela canadense Bombardier há 20 anos, é considerada de alto padrão e pesa 9.752 kg.
A coluna consultou o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) sobre as características do avião que está em nome do empresário Walter de Sá Cavalcante Júnior. O aparelho, de acordo com o RAB, tem na Categoria de Registro a indicação “Privada Serviços Aéreos Privados”, o que significa que não pode operar como táxi aéreo, embora, claro, seja permitido caronas.
O registro da aeronave com o nome do proprietário, Walter de Sá Cavalcante Júnior
O registro da aeronave com o nome do proprietário, Walter de Sá Cavalcante Júnior Crédito: RAB/Reprodução
A tripulação mínima prevista na certificação é de duas pessoas com 11 assentos no total na aeronave. A situação de aeronavegabilidade é normal. O operador do Learjet 45 é a ASC Participações Ltda.

BATE E VOLTA

Como a coluna mostrou nesta terça-feira (3), o governador foi no sábado ao Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, ver seu Botafogo vencer o Atlético-MG por 3 a 1, conquistar o inédito título da Libertadores para o clube e ainda retornar a tempo de participar de um evento religioso da Igreja Maranata, na manhã de domingo (1º), em Domingos Martins.
O trajeto do avião que levou o governador no trecho ida e volta entre Vitória e Buenos Aires
O trajeto do avião que levou o governador de Vitória a Buenos Aires Crédito: FlightRadar24
Na segunda-feira, a assessoria de Casagrande confirmou que ele foi à Argentina com um jatinho de um “amigo”, mas não revelou de quem é a aeronave e nem quem é essa pessoa. Nesta quarta (4), a coluna pediu à assessoria a confirmação dos dados sobre o avião, agora revelados, mas não houve retorno.
No começo da noite desta quarta, a coluna tentou falar com a assessoria do Grupo Sá Cavalcante, para que o conglomerado se manifestasse sobre a viagem do governador no avião que está em nome do empresário Walter de Sá Cavalcante Júnior, mas não conseguiu contato. Se houver manifestação, este texto será atualizado.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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