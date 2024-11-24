Pela 1ª vez, Casagrande admite opção surpreendente para 2026

Renato Casagrande, governador do ES Crédito: Carlos Alberto da Silva

Ainda faltam mais de dois anos para Renato Casagrande (PSB) encerrar o seu mandato. O governador, até há então, sempre disse publicamente que tinha duas opções: deixar o cargo para concorrer a uma das duas vagas que estarão em disputa para o Senado ou, dependendo da conjuntura política na época, desistir de se candidatar e ficar até o fim do seu mandato, em 31 de dezembro de 2026.

A “TERCEIRA VIA”

Mas o governador capixaba, em conversa com a coluna no encerramento dos painéis de debates do Pedra Azul Summit 2024 , neste sábado (23), acenou com a possibilidade de concorrer até ao cargo de deputado federal, a terceira alternativa com a qual trabalha.

“NÃO DESCARTO NADA”

Indagado pela coluna se optar pela desincompatibilização do cargo de governador, ele sai para senador e se descarta a possibilidade de disputar uma das 10 cadeiras do Espírito Santo na Câmara dos Deputados, Casagrande respondeu: “Se eu sair [do cargo], não vou descartar nada. Se eu sair, o mais provável é para ser senador, mas não descarto não” [a candidatura de deputado federal].

E RICARDO FERRAÇO?

Casagrande afirmou, entretanto, que o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) tem o “direito” de ser candidato a governador: “Como é que você tira do Ricardo o direito de ser candidato? Mas se eu não sair [do cargo], é outra história, é outro cenário”, ponderou o socialista.

TRANSIÇÃO COM SEGURANÇA

Casagrande também defendeu seu atual vice: “O Ricardo está muito tranquilo, ele disse que só será candidato a governador se houver viabilidade, ele não está fissurado por candidatura. Nós estamos em um projeto e temos agora a tarefa de fazer essa transição de governo, já que eu não posso mais ser candidato a governador. Temos que fazer uma transição que nos dê segurança”.

O JOIO DO TRIGO

Em seguida, o governador alertou para o futuro do Espírito Santo quando terminar seu mandato: “Tem muita gente que está de olho no cofre do Estado, que tem outros interesses. Temos que separar essa turma porque tem muita gente que tem relação com eles”.

SAI O GOVERNADOR, ENTRA O AVÔ

Indagado se, no futuro, pretende concorrer mais uma vez ao cargo de governador, numa eventual perspectiva de um quarto mandato, Casagrande descartou prontamente, de forma bem-humorada: “Pelo amor de Deus, me deixa cuidar dos meus netos”.

REPETIU E CURTIU

E prosseguiu: “Acho que o Estado tem que ter novas lideranças. Eu nunca repeti um mandato, com exceção deste atual porque eu tinha vontade de repetir o mandato de governador. Em 2014 eu perdi a eleição e não tive essa possibilidade. Porque em quatro anos é muito pouco para amadurecer e executar grandes projetos. Você tem que abrir caminhos para outros chegarem”, afirmou Casagrande.

DÁ AZAR FALAR NISSO

O governador encerrou o encontro de líderes, promovido pela Rede Gazeta em Pedra Azul, com a palestra “Espírito Santo, oportunidades e desafios”. Na chegada, ao ser indagado por alguns convidados se o Botafogo vai ser campeão brasileiro e da Libertadores, Casagrande desconversou, em tom de brincadeira: “É melhor fingir que não estou dando importância nenhuma a esse assunto”, disse o supersticioso torcedor alvinegro.

CHICO GENTE-BOA

Sobre seu recente encontro com o papa Francisco no Vaticano, Casagrande só foi elogios ao pontífice: O papa é agradável, simpático e simples. E, fiquem sabendo, não pedi nada para o Botafogo”, brincou.

VIA-CRÚCIS

Por causa das más condições do tempo, o governador não pôde ir de helicóptero a Pedra Azul. Teve que viajar de carro e suportar a precariedade da BR 262 até as montanhas capixabas.

ENCONTRO DE PREFEITOS

O Pedra Azul Summit esteve muito concorrido. Passaram pelo encontro, além do governador e do seu vice, os prefeitos de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; Wanderson Bueno, de Viana; Sérgio Vidigal, da Serra; e Victor Coelho; de Cachoeiro de Itapemirim.

ENCONTRO DE FUTUROS PREFEITOS

Os prefeitos eleitos de Colatina, Renzo Vasconcelos, e da Serra, Weverson Meirelles, este escoltado pelo seu padrinho político Sérgio Vidigal, também participaram do evento da Rede Gazeta.

REUNIÃO DA BANCADA

Os deputados federais Josias da Vitória, Victor Linhalis e Evair de Melo estiveram também no encontro.

ESTÁ?

Sérgio Vidigal, Café Lindenberg, Ricardo Ferraço, Renato Casagrande e Weverson Meireles no Pedra Azul Summit Crédito: Leo Jr.

Outro momento de descontração deste sábado aconteceu durante uma foto do governador com Ricardo Ferraço, Sérgio Vidigal e Weverson Meirelles. Ao ser questionado se naquela foto estava seu futuro candidato à sua sucessão, Casagrande não perdeu tempo: “Claro que está!”.

DESAPERTANDO O FRIO

O encontro de líderes foi tão concorrido que os convidados chamaram de overbooking as filas constantes do cafezinho e dos banheiros masculino e feminino (principalmente).

MOVIDO A CAFÉ

Um dos presentes ao evento, o secretário estadual da Agricultura, Enio Bergoli, mostrou disposição. Chegou de uma viagem às 2h da madrugada deste sábado, acordou três horas depois e desde cedo já estava em Pedra Azul.

CAFÉ É CAPIXABA, O RESTO…

Aliás, o secretário de Agricultura estava entusiasmado com as várias premiações obtidas pelos produtores de café do Espírito Santo em um concurso internacional do setor (Coffee of the year 2024) realizado em Belo Horizonte (MG).

PINTOU UM CLIMA (FRIO)

Com frio de 16 graus em pleno final de novembro, a maioria dos participantes do Pedra Azul Summit estava com casacos para enfrentar o "inverno" fora de época.

Plateia do Pedra Azul Summit 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

ALÔ, MINISTÉRIO DA DEFESA!