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Leonel Ximenes

Após mais de 60 anos, tradicional padaria de Vitória fecha as portas

Antigos proprietários do estabelecimento comercial da Praia do Canto morreram há quatro anos, durante a pandemia de Covid-19

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 13:05

Públicado em 

14 nov 2024 às 13:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padaria Expressa na Praia do Canto
Padaria Expressa na Praia do Canto Crédito: Instagram
A última fornada de pães já está programada: 21 de novembro. Esta é data anunciada para o fechamento da tradicional Padaria Expressa, localizada na Rua Aleixo Neto, no coração da Praia do Canto, após mais de 60 anos de funcionamento em Vitória, inclusive no Centro, cuja unidade já estava fechada havia alguns anos.
O anúncio do fechamento foi feito pela direção do estabelecimento nas redes sociais: “Estaremos encerrando nossas atividades no dia 21/11. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram parte da história da Padaria Expressa, sem a participação de vocês não seria possível. Muito obrigado e que Deus os abençoe”.
O encerramento das atividades da padaria acontece quatro anos depois da morte dos seus fundadores, o casal Armando (87 anos) e Zelinda Bortoluzzi (84) - eles morreram com um mês de diferença entre um e outro, durante a pandemia de Covid-19.
Armando Bortoluzzi era dono da Padaria Expressa, no Centro de Vitória, e faleceu nesta quinta-feira (18)
Armando Bortoluzzi era dono da Padaria Expressa e morreu em 2020 Crédito: Arquivo pessoal
Na época da morte de Armando Bortoluzzi, em junho de 2020, reportagem de A Gazeta destacou a tradição da família no ramo da panificação. O neto e chef de cozinha Fred Bortoluzzi assumiu o negócio.
Segundo a matéria, o avô foi fonte de inspiração para Fred ingressar na gastronomia. Orgulhoso do legado do familiar, o chef de cozinha comentou sobre a importância que Armando teve para o crescimento do setor. Filho de imigrantes italianos, Armando aprendeu o ofício de padeiro por conta própria e não parou mais.
A postagem anunciando o fechamento da Expressa no dia 21 de novembro. Na imagem, o casal Armando e Zelinda Bortoluzzi
A postagem anunciando o fechamento da Expressa no dia 21 de novembro. Na imagem, o casal Armando e Zelinda Bortoluzzi Crédito: Instagram
"Antes de pegar a Padaria Expressa que já existia, meu avô tinha um moinho de fubá próximo onde hoje existe a Faesa na Avenida Vitória. Em 1965 ele assumiu a padaria e iniciou o crescimento da panificação junto de outras pessoas importantes. Antes existia apenas o pão francês, ele ajudou a criar receitas, aumentou o leque de produtos”, lembrou o neto Fred.

O LAMENTO NAS REDES SOCIAIS

O fechamento do tradicional ponto comercial da Praia do Canto pegou seguidores de surpresa, que se lamentaram nas redes sociais: “Uma pena. Ficaremos sem os produtos de qualidade que a Expressa sempre nos ofereceu. Que Deus continue abençoando vocês. Saibam que cumpriram o que se propuseram a fazer, com maestria”.
Outro internauta elogiou os fundadores da padaria: “Encerrar não significa desistir, são poucas pessoas em um país que conseguem deixar marcas registradas, Sr. Armando e dona Zelinda deixaram não só uma marca registrada no mercado capixaba, mas deixaram também exemplo de empregabilidade, de sustentação e acima de tudo de honestidade e segurança dentro do coração de Vitória”.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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