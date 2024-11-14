Após mais de 60 anos, tradicional padaria de Vitória fecha as portas

Padaria Expressa na Praia do Canto Crédito: Instagram

A última fornada de pães já está programada: 21 de novembro. Esta é data anunciada para o fechamento da tradicional Padaria Expressa, localizada na Rua Aleixo Neto, no coração da Praia do Canto , após mais de 60 anos de funcionamento em Vitória, inclusive no Centro, cuja unidade já estava fechada havia alguns anos.

O anúncio do fechamento foi feito pela direção do estabelecimento nas redes sociais : “Estaremos encerrando nossas atividades no dia 21/11. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram parte da história da Padaria Expressa, sem a participação de vocês não seria possível. Muito obrigado e que Deus os abençoe”.

O encerramento das atividades da padaria acontece quatro anos depois da morte dos seus fundadores, o casal Armando (87 anos) e Zelinda Bortoluzzi (84) - eles morreram com um mês de diferença entre um e outro, durante a pandemia de Covid-19

Armando Bortoluzzi era dono da Padaria Expressa e morreu em 2020 Crédito: Arquivo pessoal

Segundo a matéria, o avô foi fonte de inspiração para Fred ingressar na gastronomia. Orgulhoso do legado do familiar, o chef de cozinha comentou sobre a importância que Armando teve para o crescimento do setor. Filho de imigrantes italianos, Armando aprendeu o ofício de padeiro por conta própria e não parou mais.

A postagem anunciando o fechamento da Expressa no dia 21 de novembro. Na imagem, o casal Armando e Zelinda Bortoluzzi Crédito: Instagram

"Antes de pegar a Padaria Expressa que já existia, meu avô tinha um moinho de fubá próximo onde hoje existe a Faesa na Avenida Vitória. Em 1965 ele assumiu a padaria e iniciou o crescimento da panificação junto de outras pessoas importantes. Antes existia apenas o pão francês, ele ajudou a criar receitas, aumentou o leque de produtos”, lembrou o neto Fred.

O LAMENTO NAS REDES SOCIAIS

O fechamento do tradicional ponto comercial da Praia do Canto pegou seguidores de surpresa, que se lamentaram nas redes sociais: “Uma pena. Ficaremos sem os produtos de qualidade que a Expressa sempre nos ofereceu. Que Deus continue abençoando vocês. Saibam que cumpriram o que se propuseram a fazer, com maestria”.