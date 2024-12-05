Casagrande come o "torresmo da sorte" na final da Libertadores, em Buenos Aires, Argentina Crédito: Instagram

A Transparência Capixaba divulgou na tarde desta quinta-feira (6) uma nota pública sobre a viagem do governador Renato Casagrande (PSB), divulgada pela coluna , em um jatinho de um empresário à Argentina. A ONG afirma que é necessário que o governador se manifeste sobre os detalhes da viagem, realizada no último sábado (30/11), de Vitória para Buenos Aires, ida e volta.

“Ao tomarmos conhecimento de que o governador do estado do ES, sr. Renato Casagrande , teria viajado de carona em jato particular de um empresário local, a Transparência Capixaba vem a público se manifestar pela necessidade de explicações por parte do sr. Governador, acerca dos detalhes da viagem, se foram usados recursos próprios ou se foi um favor entre os envolvidos”, diz a entidade.

A Transparência também diz que espera uma nota pública do governo do Estado sobre a viagem, embora de antemão afirmeque a carona na aeronave da empresa não seja ilegal.

“Ainda que não se configure ilegalidade, o conteúdo da moralidade deve estar sempre presente nas ações de agentes políticos e públicos com esse perfil. Esperamos que o Governo do Estado emita uma nota pública com explicações à sociedade capixaba, tendo em vista as matérias jornalísticas apresentando detalhes dessa viagem.” (veja no final deste texto a nota na íntegra)

Your browser does not support the audio element. Transparência Capixaba se manifesta sobre voo do governador à Argentina

COMO FOI A VIAGEM

Conforme a coluna publicou com exclusividade, o governador foi assistir à final da Libertadores entre o seu Botafogo e o Atlético-MG, na capital argentina, a bordo de um Learjet 45, que está registrado em nome do empresário Walter de Sá Cavalcante Júnior.

Casagrande partiu na manhã de sábado do Aeroporto de Vitória , viu o jogo no final da tarde no Estádio Monumental de Núnez (Botafogo campeão ao vencer o Galo por 3 a 1) e chegou de volta ao Espírito Santo por volta da 1h da madrugada de domingo (1º/12). Na manhã, participou de um evento religioso da Igreja Maranata em Domingos Martins.

A NOTA PÚBLICA DA TRANSPARÊNCIA CAPIXABA

Nota pública da Transparência Capixaba acerca de viagem particular do governador

"Ao tomarmos conhecimento de que o governador do estado do ES, sr. Renato Casagrande, teria viajado de carona em jato particular de um empresário local, a Transparência Capixaba vem a público se manifestar pela necessidade de explicações por parte do sr. Governador, acerca dos detalhes da viagem, se foram usados recursos próprios ou se foi um favor entre os envolvidos.

Destacamos que aceitar presentes e favores de particulares, especialmente empresários ou agentes privados que possam vir a ter negócios com o poder público, configura claro conflito de interesses.

O governador tem discursos e ações em defesa da transparência pública e o estado do Espírito Santo tem se tornado referência nesse ponto. Essa relação entre público e privado deve sempre ser clara e detalhada.

Ainda que não se configure ilegalidade, o conteúdo da moralidade deve estar sempre presente nas ações de agentes políticos e públicos com esse perfil.

Esperamos que o Governo do Estado emita uma nota pública com explicações à sociedade capixaba, tendo em vista as matérias jornalísticas apresentando detalhes dessa viagem.