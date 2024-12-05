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Leonel Ximenes

Transparência Capixaba se manifesta sobre voo do governador à Argentina

Conforme a coluna revelou, Casagrande viajou a bordo de um jatinho de um empresário para ver a final da Libertadores em Buenos Aires

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 18:16

Públicado em 

05 dez 2024 às 18:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Casagrande come o
Casagrande come o "torresmo da sorte" na final da Libertadores, em Buenos Aires, Argentina Crédito: Instagram
A Transparência Capixaba divulgou na tarde desta quinta-feira (6) uma nota pública sobre a viagem do governador Renato Casagrande (PSB), divulgada pela coluna, em um jatinho de um empresário à Argentina. A ONG afirma que é necessário que o governador se manifeste sobre os detalhes da viagem, realizada no último sábado (30/11), de Vitória para Buenos Aires, ida e volta.
“Ao tomarmos conhecimento de que o governador do estado do ES, sr. Renato Casagrande, teria viajado de carona em jato particular de um empresário local, a Transparência Capixaba vem a público se manifestar pela necessidade de explicações por parte do sr. Governador, acerca dos detalhes da viagem, se foram usados recursos próprios ou se foi um favor entre os envolvidos”, diz a entidade.
A Transparência também diz que espera uma nota pública do governo do Estado sobre a viagem, embora de antemão afirmeque a carona na aeronave da empresa não seja ilegal.

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“Ainda que não se configure ilegalidade, o conteúdo da moralidade deve estar sempre presente nas ações de agentes políticos e públicos com esse perfil. Esperamos que o Governo do Estado emita uma nota pública com explicações à sociedade capixaba, tendo em vista as matérias jornalísticas apresentando detalhes dessa viagem.” (veja no final deste texto a nota na íntegra)
Transparência Capixaba se manifesta sobre voo do governador à Argentina

COMO FOI A VIAGEM

Conforme a coluna publicou com exclusividade, o governador foi assistir à final da Libertadores entre o seu Botafogo e o Atlético-MG, na capital argentina, a bordo de um Learjet 45, que está registrado em nome do empresário Walter de Sá Cavalcante Júnior.
Casagrande partiu na manhã de sábado do Aeroporto de Vitória, viu o jogo no final da tarde no Estádio Monumental de Núnez (Botafogo campeão ao vencer o Galo por 3 a 1) e chegou de volta ao Espírito Santo por volta da 1h da madrugada de domingo (1º/12). Na manhã, participou de um evento religioso da Igreja Maranata em Domingos Martins.

A NOTA PÚBLICA DA TRANSPARÊNCIA CAPIXABA

Nota pública da Transparência Capixaba acerca de viagem particular do governador
"Ao tomarmos conhecimento de que o governador do estado do ES, sr. Renato Casagrande, teria viajado de carona em jato particular de um empresário local, a Transparência Capixaba vem a público se manifestar pela necessidade de explicações por parte do sr. Governador, acerca dos detalhes da viagem, se foram usados recursos próprios ou se foi um favor entre os envolvidos.
Destacamos que aceitar presentes e favores de particulares, especialmente empresários ou agentes privados que possam vir a ter negócios com o poder público, configura claro conflito de interesses.
O governador tem discursos e ações em defesa da transparência pública e o estado do Espírito Santo tem se tornado referência nesse ponto. Essa relação entre público e privado deve sempre ser clara e detalhada.
Ainda que não se configure ilegalidade, o conteúdo da moralidade deve estar sempre presente nas ações de agentes políticos e públicos com esse perfil.
Esperamos que o Governo do Estado emita uma nota pública com explicações à sociedade capixaba, tendo em vista as matérias jornalísticas apresentando detalhes dessa viagem.
Um agente público, em casos semelhantes, deve sempre utilizar avião de carreira, com recursos próprios e, não sendo possível por conta de agendas, abdicar da viagem."

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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