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Leonel Ximenes

Sai o político, entra o empresário: o que João Doria vem fazer no ES

Ex-filiado ao PSDB, agora longe da política, ex-governador e ex-prefeito de São Paulo é o mentor de uma rede global de líderes empresariais

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 11:30

Públicado em 

05 dez 2024 às 11:30
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

João Doria (PSDB) deixou o governo de São Paulo para tentar a Presidência da República
João Doria deixou o governo de São Paulo para tentar a Presidência da República, mas acabou desistindo da candidatura Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O empresário e ex-governador e ex-prefeito de São Paulo João Doria vem ao Espírito Santo na próxima terça-feira (10) para participar do lançamento do Lide Espírito Santo, rede global de líderes empresariais. O evento será realizado no Palácio Anchieta, com a presença do governador Renato Casagrande (PSB).
Com 21 anos de história, o Lide tem 24 unidades no Brasil e reúne cerca de 1,7 mil executivos filiados, que estão conectados a uma rede internacional que ultrapassa 4 mil membros em diversos países. Agora, o Espírito Santo se junta a esse ecossistema global, tendo à frente o empresário e CEO de empresas Thiago Santos como presidente da unidade local.

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“O Lide Espírito Santo será um importante catalisador para apresentar a força do Estado no comércio exterior, logística e transporte. Com investimentos robustos em infraestrutura, como portos, rodovias e ferrovias, e uma localização estratégica, queremos colocar o Espírito Santo no radar dos grandes negócios globais, impulsionando a economia e o desenvolvimento regional”, destaca Thiago.
O empresário e CEO de empresas Thiago Santos é o presidente da unidade local do Lide
O empresário e CEO de empresas Thiago Santos é o presidente da unidade local do Lide Crédito: Divulgação
Além da participação no evento de lançamento, a agenda de Doria no Espírito Santo prevê uma reunião com o governador e com os membros do Conselho Estratégico do Lide ES.
Os executivos que compõem o conselho são o presidente do Sindiex, Sidemar Acosta; o presidente da Findes, Paulo Baraona; o presidente da Fucape Business School, Valcemiro Nossa; o CEO da VPx Company, Rodrigo Miranda; o CEO da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correa; o cofundador e presidente dos Conselhos de Administração da Timenow Engenharia, AEVO Tecnologia da Informação e Quanttar Inovação, Francisco Carvalho; a fundadora e CEO da startup BeHappier, Flávia da Veiga; a fundadora do Acelera Mulheres, Ana Paula França; e a presidente da Milanez & Milaneze, Flávia Milanez Milaneze.

O QUE É O LIDE

Fundado no Brasil em 2003, o Lide - Grupo de Líderes Empresariais que tem 17 unidades no mundo – recentemente chegou ao Marrocos e à Índia – e promove a integração entre empresas, organizações e entidades privadas, por meio de programas de debates, fóruns de negócios, atividades de conteúdo e iniciativas de apoio ao debate econômico. Presente em cinco continentes e com 36 setores de atuação, abrange áreas como educação, tecnologia, mobilidade, justiça e ESG.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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