Sai o político, entra o empresário: o que João Doria vem fazer no ES

João Doria deixou o governo de São Paulo para tentar a Presidência da República, mas acabou desistindo da candidatura Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Com 21 anos de história, o Lide tem 24 unidades no Brasil e reúne cerca de 1,7 mil executivos filiados, que estão conectados a uma rede internacional que ultrapassa 4 mil membros em diversos países. Agora, o Espírito Santo se junta a esse ecossistema global, tendo à frente o empresário e CEO de empresas Thiago Santos como presidente da unidade local.

“O Lide Espírito Santo será um importante catalisador para apresentar a força do Estado no comércio exterior, logística e transporte. Com investimentos robustos em infraestrutura, como portos, rodovias e ferrovias, e uma localização estratégica, queremos colocar o Espírito Santo no radar dos grandes negócios globais, impulsionando a economia e o desenvolvimento regional”, destaca Thiago.

O empresário e CEO de empresas Thiago Santos é o presidente da unidade local do Lide Crédito: Divulgação

Além da participação no evento de lançamento, a agenda de Doria no Espírito Santo prevê uma reunião com o governador e com os membros do Conselho Estratégico do Lide ES.

Os executivos que compõem o conselho são o presidente do Sindiex, Sidemar Acosta; o presidente da Findes , Paulo Baraona; o presidente da Fucape Business School, Valcemiro Nossa; o CEO da VPx Company, Rodrigo Miranda; o CEO da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correa; o cofundador e presidente dos Conselhos de Administração da Timenow Engenharia, AEVO Tecnologia da Informação e Quanttar Inovação, Francisco Carvalho; a fundadora e CEO da startup BeHappier, Flávia da Veiga; a fundadora do Acelera Mulheres, Ana Paula França; e a presidente da Milanez & Milaneze, Flávia Milanez Milaneze.

O QUE É O LIDE