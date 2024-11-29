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Leonel

Bela Gil elogia famoso pão feito nas montanhas capixabas: “Não conhecia”

Filha do cantor Gilberto Gil, chef de cozinha conheceu a iguaria há poucos dias quando veio a Vitória dar uma aula no Fest Gastronomia

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 11:08

Públicado em 

29 nov 2024 às 11:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bela Gil com o brote, pão de origem pomerana feito nas montanhas do ES
Bela Gil com o brote, pão de origem pomerana feito nas montanhas do ES Crédito: Instagram
Bela Gil curtiu. A famosa chef de cozinha e filha do cantor Gilberto Gil foi às suas redes sociais elogiar o famoso pão feito nas montanhas capixabas, o brote, que ela conheceu há poucos dias quando veio a Vitória dar uma aula no Fest Gastronomia, evento criado pela Rede Gazeta para celebrar a diversidade gastronômica do Espírito Santo e valorizar os restaurantes capixabas.
“Oi, galera! Pra quem não conhece (eu não conhecia até hj), esse é o brote, um pão com história capixaba que veio lá das montanhas do Espírito Santo e chegou na minha mão por meio da super rede da minha amiga e mestra Elaine de Azevedo (@comidaetc_)”, escreveu a chef.

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Feito os elogios, Bela Gil explicou como é feito o pão e rendeu homenagens às mulheres capixabas que apresentaram o alimento a ela: “É um pão vegano e sem glúten, muito especial, feito dentro da tradição local pomerana, à base de batata doce, cará, inhame, milho crioulo branco, água, fermento e forno à lenha, junto com a habilidade da agricultora Lucineia Friedrich e do empenho da dona Selene Tesch (@hortavivaselene), que está à frente do trabalho da @organicoshammertesch em Santa Maria de Jetibá”.
Depois, um apelo bem-humorado: “Socorro, alguém embarca nessa tradição e produz brote em São Paulo também para que a gente não possa depender só da bondade da nossa amiga, né @nekamennabarreto??”, disse Bela Gil. “Por mais cultura alimentar valorizada nesse Brasil profundo. Porque é o que é daqui vale muuuuito!!!”, finalizou.
E vale mesmo. Valeu, Bela Gil!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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