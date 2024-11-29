Bela Gil elogia famoso pão feito nas montanhas capixabas: “Não conhecia”

Bela Gil
curtiu. A famosa chef de cozinha e filha do cantor Gilberto Gil
foi às suas redes sociais elogiar o famoso pão feito nas montanhas capixabas, o brote, que ela conheceu há poucos dias quando veio a Vitória dar uma aula no Fest Gastronomia
, evento criado pela Rede Gazeta para celebrar a diversidade gastronômica do Espírito Santo e valorizar os restaurantes capixabas.
“Oi, galera! Pra quem não conhece (eu não conhecia até hj), esse é o brote, um pão com história capixaba que veio lá das montanhas do Espírito Santo e chegou na minha mão por meio da super rede da minha amiga e mestra Elaine de Azevedo (@comidaetc_)”, escreveu a chef.
Feito os elogios, Bela Gil explicou como é feito o pão e rendeu homenagens às mulheres capixabas que apresentaram o alimento a ela: “É um pão vegano e sem glúten, muito especial, feito dentro da tradição local pomerana, à base de batata doce, cará, inhame, milho crioulo branco, água, fermento e forno à lenha, junto com a habilidade da agricultora Lucineia Friedrich e do empenho da dona Selene Tesch (@hortavivaselene), que está à frente do trabalho da @organicoshammertesch em Santa Maria de Jetibá
”.
Depois, um apelo bem-humorado: “Socorro, alguém embarca nessa tradição e produz brote em São Paulo também para que a gente não possa depender só da bondade da nossa amiga, né @nekamennabarreto??”, disse Bela Gil. “Por mais cultura alimentar valorizada nesse Brasil profundo. Porque é o que é daqui vale muuuuito!!!”, finalizou.
E vale mesmo. Valeu, Bela Gil!