Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Sindicato quer barrar aumento salarial de Arnaldinho em Vila Velha

Câmara aprovou reajuste de 88,7% nos vencimentos do prefeito, que passará a ganhar R$ 29 mil; vice e secretários também foram beneficiados com o presentão de fim de ano

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 19:11

Públicado em 

11 dez 2024 às 19:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Arnaldinho Borgo (Podemos) entrevistado por A Gazeta e CBN
O salário do prefeito Arnaldinho Borgo foi para R$ 29 mil a partir de janeiro Crédito: Ricardo Medeiros
O Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (Sinfais) anunciou nesta quarta-feira (11) que vai ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a lei municipal que prevê reajustes salariais de quase 90% para o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), o futuro vice-prefeito, Cael Linhalis (PSB) e secretários municipais.
A partir de 1º de janeiro, o salário do prefeito vai passar de R$ 15,3 mil para R$ 29 mil, com um reajuste de 88,7%. O do vice, de R$ 13,3 mil para R$ 25,2 mil, aumento de 88,9%. O reajuste salarial dos secretários foi de 87%, passando de R$ 12,2 mil para R$ 22,9 mil.
A lei aumentando absurdamente os salários em Vila Velha chegou a ser vetada por Arnaldinho, mas os vereadores, num ato pouco comum de “rebeldia” contra o atual chefe do executivo, derrubaram o veto por 11 votos a 1.
“A análise preliminar realizada pelo setor jurídico do Sinfais aponta um possível vício de iniciativa na origem do projeto de lei, uma vez que a proposição legislativa teria partido do Poder Legislativo Municipal, quando, em situações semelhantes, a Constituição Estadual do Espírito Santo determina que projetos com impacto financeiro e orçamentário devem ser de iniciativa exclusiva do Poder Executivo”, defende o presidente do sindicato, Ricardo Aguilar.
Sindicato quer barrar aumento salarial de Arnaldinho em Vila Velha
"Não se trata apenas de questionar um aumento salarial, mas de defender a legalidade, a moralidade e a justiça social. Os servidores públicos municipais não podem continuar à margem de decisões que afetam diretamente o orçamento público e a qualidade dos serviços essenciais"
Ricardo Aguilar - Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (Sinfais)
Segundo o sindicalista, de acordo com o artigo 125 da Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça do ES (TJES) é competente para processar e julgar ações diretas de inconstitucionalidade contra leis municipais que sejam obrigatórias ou remissivas em relação à Constituição Estadual. Segundo o parecer preliminar, argumenta, o projeto aprovado pela Câmara de Vila Velha estaria em possível desconformidade com esses dispositivos.
Para o Sinfais, o aumento salarial do prefeito, vice e secretários também viola o princípio da moralidade administrativa, haja vista que para o sindicato dos servidores municipais o reajuste proposto foi considerado desproporcional, violando o princípio constitucional da moralidade.

COMO OS VEREADORES VOTARAM

PARA DERRUBAR O VETO (A FAVOR DO REAJUSTE)

  • Anadelso Pereira (Podemos)
  • Bruno Lorenzutti (MDB)
  • D'Orleans Sagais (PV)
  • Devanir Ferreira (Republicanos)
  • Fábio Barcellos (Republicanos)
  • Fábio do Vale (PP)
  • Flávio Pires (Agir)
  • João Batista Tita (União)
  • Jonimar Santos (PP)
  • Osvaldo Maturano (PRD)
  • Rogério Cardoso (Podemos)

PARA MANTER O VETO (CONTRA O REAJUSTE)

  • Patrícia Crizanto (PSB)

AUSENTES

  • Leo Pindoba (Podemos)
  • Heliosandro Mattos (PP)
  • Renzo Mendes (PP)
  • Welber da Segurança (União)

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre o diretor de várias gerações de colégio tradicional de Vila Velha

Morre candidato a vereador do PSB em Vila Velha

Morre, aos 98 anos, dono de restaurante que fez história em Vila Velha

Morre, aos 104 anos, a mulher que adoçava Vila Velha

Guardião da foto com Moro e da “festa rave” deixa o Convento da Penha

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha TJES Vila Velha Arnaldinho Borgo Aumento de Salário Salário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados