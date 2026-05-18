Mulher morre em acidente e motorista foge sem prestar socorro em Alegre

Uma motociclista morreu após se envolver em um acidente com um carro na noite de domingo (17), nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Anutiba, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Gislaine Pereira da Cruz, de 37 anos.





Segundo a Polícia Militar, ela pilotava uma motocicleta Honda CG 150 e chegou a receber atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.





Ainda de acordo com os militares, o motorista de um Volkswagen Gol, envolvido na colisão, deixou o local sem prestar socorro à vítima. A motocicleta estava com a documentação regular e foi liberada para um familiar.





A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas não houve retorno até o momento.