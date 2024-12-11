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Leonel Ximenes

Revisão de votos pode mudar eleição de vereadores em Cariacica

Dois candidatos, que foram derrotados nas urnas, tiveram seus votos anulados, o que deve alterar a relação dos 19 eleitos em outubro

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 15:24

Públicado em 

11 dez 2024 às 15:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Câmara de Cariacica
Sede da Câmara de Vereadores de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
A composição da Câmara de Cariacica para a próxima legislatura (2025-2028) pode mudar a menos de um mês da posse dos eleitos em outubro passado. É que o juiz eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, Eneas José Ferreira Miranda, convocou para esta quinta-feira (12) o processamento da totalização dos votos do último pleito.
Com essa revisão, poderá haver mudança na relação dos 19 eleitos parlamentares para o Legislativo. A coluna apurou que dois candidatos - que não foram eleitos - podem ter terão seus votos anulados, o que deve acarretar mudança no coeficiente eleitoral dos partidos, beneficiando outros candidatos que não foram vitoriosos nas urnas, mas que acabariam herdando uma cadeira na Câmara cariaciquense.

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Um dos candidatos é Wilson Gomes de Andrade (PSD), que recebeu 528 votos; a outra é Elaine Kohler (Republicanos), que obteve 293. Ambos se candidataram com recurso à Justiça Eleitoral, mas os processos evoluíram, foram para “indeferido com recurso” e agora estão julgados como “indeferidos”. Após decisão final do TSE sobre os recursos, o magistrado anunciou que agora vai mudar para “indeferido”, o que deve provocar provocará nova totalização das eleições.
Pela complexidade do cálculo, que tem muitas variáveis, ainda não é possível dizer quais partidos ou candidatos seriam beneficiados com a nova totalização de votos em Cariacica.

COMO FUNCIONA A RETOTALIZAÇÃO

Candidaturas indeferidas ou cassadas têm os votos considerados nulos pela Justiça Eleitoral. Eles são excluídos do cálculo para a distribuição das vagas, por isso é necessária uma nova totalização. Não se trata de uma recontagem, situação na qual os resultados apurados nas urnas são novamente contados, voto a voto. A retotalização não interfere na apuração das urnas, mas sim no total de votos válidos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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