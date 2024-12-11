Revisão de votos pode mudar eleição de vereadores em Cariacica

Sede da Câmara de Vereadores de Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A composição da Câmara de Cariacica para a próxima legislatura (2025-2028) pode mudar a menos de um mês da posse dos eleitos em outubro passado. É que o juiz eleitoral da 32ª Zona Eleitoral, Eneas José Ferreira Miranda, convocou para esta quinta-feira (12) o processamento da totalização dos votos do último pleito.

Com essa revisão, poderá haver mudança na relação dos 19 eleitos parlamentares para o Legislativo. A coluna apurou que dois candidatos - que não foram eleitos - podem ter terão seus votos anulados, o que deve acarretar mudança no coeficiente eleitoral dos partidos, beneficiando outros candidatos que não foram vitoriosos nas urnas, mas que acabariam herdando uma cadeira na Câmara cariaciquense.

Um dos candidatos é Wilson Gomes de Andrade (PSD), que recebeu 528 votos; a outra é Elaine Kohler (Republicanos), que obteve 293. Ambos se candidataram com recurso à Justiça Eleitoral, mas os processos evoluíram, foram para “indeferido com recurso” e agora estão julgados como “indeferidos”. Após decisão final do TSE sobre os recursos, o magistrado anunciou que agora vai mudar para “indeferido”, o que deve provocar provocará nova totalização das eleições.

Pela complexidade do cálculo, que tem muitas variáveis, ainda não é possível dizer quais partidos ou candidatos seriam beneficiados com a nova totalização de votos em Cariacica

COMO FUNCIONA A RETOTALIZAÇÃO