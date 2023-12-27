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Confira em vídeo e fotos como ficou a nova Orla de Cariacica

Com inauguração marcada para esta quarta-feira (27), o espaço, na região de Porto de Santana, tem 1,95 quilômetro de extensão

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 17:29

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 dez 2023 às 17:29
A nova Orla de Cariacica já é uma realidade. Com inauguração marcada para esta quarta-feira (27), o espaço, na região de Porto de Santana, tem 1,95 quilômetro de extensão, com diversas novidades para a população.
VEJA TAMBÉM: Confira em vídeo e fotos como ficou a nova Orla de Cariacica
Além de três restaurantes com vista panorâmica da orla, moradores e turistas poderão aproveitar benefícios como ciclovia, passarela suspensa, academia popular e até pista de skate. Confira no vídeo acima e nas fotos abaixo como ficou o local após as obras.

Confira como ficou a nova Orla de Cariacica

Correção

28/12/2023 - 1:37
A reportagem afirmou, erroneamente, que a nova Orla de Cariacica teria uma faixa de um quilômetro de areia. O texto foi corrigido.
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