Confira em vídeo e fotos como ficou a nova Orla de Cariacica

A nova Orla de Cariacica já é uma realidade. Com inauguração marcada para esta quarta-feira (27), o espaço, na região de Porto de Santana, tem 1,95 quilômetro de extensão, com diversas novidades para a população.
Além de três restaurantes com vista panorâmica da orla, moradores e turistas poderão aproveitar benefícios como ciclovia, passarela suspensa, academia popular e até pista de skate. Confira no vídeo acima e nas fotos abaixo como ficou o local após as obras.
Confira como ficou a nova Orla de Cariacica
Correção
28/12/2023 - 1:37
A reportagem afirmou, erroneamente, que a nova Orla de Cariacica teria uma faixa de um quilômetro de areia. O texto foi corrigido.