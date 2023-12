Confira em vídeo e fotos como ficou a nova Orla de Cariacica

Com inauguração marcada para esta quarta-feira (27), o espaço, na região de Porto de Santana, tem 1,95 quilômetro de extensão

A nova Orla de Cariacica já é uma realidade. Com inauguração marcada para esta quarta-feira (27), o espaço, na região de Porto de Santana, tem 1,95 quilômetro de extensão, com uma faixa de areia de mais de 1 quilômetro de comprimento, além de diversas novidades para a população.

Além de três restaurantes com vista panorâmica da orla, moradores e turistas poderão aproveitar benefícios como ciclovia, passarela suspensa, academia popular e até pista de skate. Confira no vídeo acima e nas fotos abaixo como ficou o local após as obras.