Euclério sanciona lei que aumenta o salário dele, de vice e secretários em Cariacica

Euclério já tinha recebido um aumento em novembro de 2022, quando o salário dele passou de R$ 13.888,22 para R$ 22 mil. Em abril deste ano, um reajuste de 5% foi concedido aos servidores do Executivo municipal e, mais uma vez, atingiu o prefeito, fazendo o valor saltar para o que ele recebe atualmente.

Os reajustes são bem acima da inflação, considerando o período de janeiro de 2021 (quando começou a atual gestão) a outubro de 2024, último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme calculadora do Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 26% de alta nos meses avaliados. Já o salário mínimo deve atingir avanço de 37% em quatro anos. Em 2021, o piso nacional era R$ 1.100 e deve começar 2025 na faixa de 1.515.