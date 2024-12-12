Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após aprovação na Câmara

Euclério sanciona lei que aumenta o salário dele, de vice e secretários em Cariacica

Prefeito reeleito de Cariacica vai receber R$ 27 mil a partir de janeiro de 2025; subsídios de vice e secretários foram aumentados em 80%

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 21:19

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

11 dez 2024 às 21:19
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Salário de Euclério Sampaio vai passar de R$ 23,1 mil para R$ 27 mil Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de CariacicaEuclério Sampaio (MDB), sancionou, na terça-feira (10), a lei que concede ao próprio mandatário o seu segundo aumento salarial, que passa a valer a partir de janeiro de 2025. Além de aumentar o subsídio de R$ 23,1 mil para R$ 27 mil, o texto também prevê novos salários para o vice-prefeito, secretários municipais e ocupantes de cargos de direção no município.
Sendo assim, Shymenne de Castro (MDB), vice-prefeita eleita em outubro para assumir o cargo em janeiro de 2025, receberá R$ 23 mil. O reajuste chega a 80%, visto que o atual subsídio é de R$ 12.753,51. O aumento é o mesmo para o secretariado de Cariacica, que receberá o mesmo valor.
Euclério já tinha recebido um aumento em novembro de 2022, quando o salário dele passou de R$ 13.888,22 para R$ 22 mil. Em abril deste ano, um reajuste de 5% foi concedido aos servidores do Executivo municipal e, mais uma vez, atingiu o prefeito, fazendo o valor saltar para o que ele recebe atualmente.
Os reajustes são bem acima da inflação, considerando o período de janeiro de 2021 (quando começou a atual gestão) a outubro de 2024, último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme calculadora do Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 26% de alta nos meses avaliados. Já o salário mínimo deve atingir avanço de 37% em quatro anos. Em 2021, o piso nacional era R$ 1.100 e deve começar 2025 na faixa de 1.515.
Euclério sanciona lei que aumenta o salário dele, de vice e secretários em Cariacica

Veja Também

Aumento de salário de prefeito de Cariacica é o segundo no mesmo mandato

Câmara de Cariacica aprova aumento de salário para prefeito, vice e secretários

Cariacica vai dar abono de R$ 6 mil para servidores da Educação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Euclério Sampaio Prefeitura de Cariacica Câmara de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados