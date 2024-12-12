O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), sancionou, na terça-feira (10), a lei que concede ao próprio mandatário o seu segundo aumento salarial, que passa a valer a partir de janeiro de 2025. Além de aumentar o subsídio de R$ 23,1 mil para R$ 27 mil, o texto também prevê novos salários para o vice-prefeito, secretários municipais e ocupantes de cargos de direção no município.
Sendo assim, Shymenne de Castro (MDB), vice-prefeita eleita em outubro para assumir o cargo em janeiro de 2025, receberá R$ 23 mil. O reajuste chega a 80%, visto que o atual subsídio é de R$ 12.753,51. O aumento é o mesmo para o secretariado de Cariacica, que receberá o mesmo valor.
Euclério já tinha recebido um aumento em novembro de 2022, quando o salário dele passou de R$ 13.888,22 para R$ 22 mil. Em abril deste ano, um reajuste de 5% foi concedido aos servidores do Executivo municipal e, mais uma vez, atingiu o prefeito, fazendo o valor saltar para o que ele recebe atualmente.
Os reajustes são bem acima da inflação, considerando o período de janeiro de 2021 (quando começou a atual gestão) a outubro de 2024, último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme calculadora do Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 26% de alta nos meses avaliados. Já o salário mínimo deve atingir avanço de 37% em quatro anos. Em 2021, o piso nacional era R$ 1.100 e deve começar 2025 na faixa de 1.515.
Euclério sanciona lei que aumenta o salário dele, de vice e secretários em Cariacica