Câmara de Cariacica aprova aumento de salário para prefeito, vice e secretários

Prefeitura de Cariacica: reajuste salarial foi aprovado nesta segunda-feira (9) Crédito: Ricardo Medeiros

O prefeito de Cariacica Euclério Sampaio (MDB), terá o salário reajustado em 16,8%, saltando de R$ 23. 100,00 para R$ 27 mil. O aumento nos vencimentos do chefe do Executivo cariaciquense começa a valer a partir de janeiro de 2025.

O incremento no contracheque do prefeito foi aprovado pelos vereadores de Cariacica, durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (9). A matéria chancelada pelos parlamentares ainda reajusta o salário do vice, do secretariado e de ocupantes de cargos de direção no município.

No caso do vice-prefeito, o reajuste aprovado pela Câmara de Vereadores chega a 80%. O salário atual de quem ocupa o cargo na cidade está avaliado em R$ 12.753,51. Com o aumento, o valor chegará a R$ 23 mil.

O salário do secretariado de Cariacica, por sua vez, também deverá ser reajustado em 80%. A verba, atualmente avaliada em R$ 12.753,51, passará a ser de R$ 23 mil. O projeto agora seguirá para análise do próprio prefeito, que decidirá sobre sanção ou veto à matéria.

Os reajustes são bem acima da inflação, considerando o período de janeiro de 2021 (quando começou a atual gestão) a outubro de 2024, último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme calculadora do Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 26% de alta nos meses avaliados. Já o salário mínimo deve atingir avanço de 37% em quatro anos. Em 2021, o piso nacional era R$ 1.100 e deve começar 2025 na faixa de 1.515.