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Poder Legislativo

Câmara de Cariacica aprova aumento de salário para prefeito, vice e secretários

Chefe do Executivo terá reajuste salarial de 16,8% a partir de janeiro de 2025; aumento para vice-prefeito e secretariado será de 80%

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 21:25

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 dez 2024 às 21:25
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica: reajuste salarial foi aprovado nesta segunda-feira (9) Crédito: Ricardo Medeiros
O prefeito de CariacicaEuclério Sampaio (MDB), terá o salário reajustado em 16,8%, saltando de R$ 23. 100,00 para R$ 27 mil. O aumento nos vencimentos do chefe do Executivo cariaciquense começa a valer a partir de janeiro de 2025.
O incremento no contracheque do prefeito foi aprovado pelos vereadores de Cariacica, durante sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (9). A matéria chancelada pelos parlamentares ainda reajusta o salário do vice, do secretariado e de ocupantes de cargos de direção no município.
No caso do vice-prefeito, o reajuste aprovado pela Câmara de Vereadores chega a 80%. O salário atual de quem ocupa o cargo na cidade está avaliado em R$ 12.753,51. Com o aumento, o valor chegará a R$ 23 mil.
O salário do secretariado de Cariacica, por sua vez, também deverá ser reajustado em 80%. A verba, atualmente avaliada em R$ 12.753,51, passará a ser de R$ 23 mil. O projeto agora seguirá para análise do próprio prefeito, que decidirá sobre sanção ou veto à matéria.
Os reajustes são bem acima da inflação, considerando o período de janeiro de 2021 (quando começou a atual gestão) a outubro de 2024, último dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme calculadora do Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumula 26% de alta nos meses avaliados. Já o salário mínimo deve atingir avanço de 37% em quatro anos. Em 2021, o piso nacional era R$ 1.100 e deve começar 2025 na faixa de 1.515.
Câmara de Cariacica aprova aumento de salário para prefeito, vice e secretários

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