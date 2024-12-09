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Poder Legislativo

Servidores de Câmara no Sul do ES vão receber abono de R$ 6 mil

No total, 249 servidores serão beneficiados pela medida; o impacto financeiro previsto alcança o valor de R$ 1.494.000,00

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 16:01

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 dez 2024 às 16:01
Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
Câmara de Cachoeiro: projeto foi aprovado em plenário por unanimidade Crédito: Divulgação/ Câmara de Cachoeiro
Os 249 servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vão receber um abono natalino de R$ 6 mil. O impacto financeiro previsto com a medida alcança o valor de R$ 1.494.000,00, conforme documentos anexados à proposta, que já foi promulgada pela Casa de Leis.
Até ser realmente efetivado, o projeto de lei que estabeleceu o abono cumpriu uma longa jornada na Câmara. Foi aprovado por unanimidade em plenário no dia 30 de outubro, recebendo 17 votos "sim" de 18 vereadores presentes na sessão. O presidente do Legislativo, nesse caso, não vota. Veja abaixo como foi a votação:
  1. Alexandre de Itaoca: SIM 
  2. Arildo Boleba: SIM 
  3. Ary Correa Patriota: SIM 
  4.  Delandi Pereira Macedo: SIM 
  5. Ely Escarpini: SIM 
  6. Júnior Correa: SIM 
  7. Leo Camargo: SIM
  8.  Leonardo Pinheiro Dutra: SIM 
  9. Maitan: SIM 
  10. Marcelinho Fávero: SIM 
  11. Mestre Gelinho: SIM 
  12. Osmar Chupeta: AUSENTE
  13.  Paulinho Careca: SIM
  14.  Paulo Grola: SIM
  15.  Professor Diogo Lube: SIM 
  16. Rodrigo Sandi: SIM
  17. Sandro Irmão: SIM 
  18. Vandinho da Padaria: SIM
Um dia após ter sido aprovado, o projeto foi encaminhado para o Poder Executivo, para que o prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB), decidisse pela sanção ou veto da matéria. Como o prefeito não teria se manifestado, conforme mostra no sistema de tramitação de projetos da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, a proposta acabou promulgada e publicada pelo próprio Legislativo em 28 de novembro.
 Na justificativa do projeto assinado pela Mesa Diretora da Casa de Leis, o argumento é o de que a concessão do abono visa à valorização dos servidores da Câmara "após os positivos resultados alcançados por esta Casa, ao final do presente exercício de 2024", diz o texto.

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