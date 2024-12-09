Servidores de Câmara no Sul do ES vão receber abono de R$ 6 mil

Os 249 servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vão receber um abono natalino de R$ 6 mil. O impacto financeiro previsto com a medida alcança o valor de R$ 1.494.000,00, conforme documentos anexados à proposta, que já foi promulgada pela Casa de Leis.
Até ser realmente efetivado, o projeto de lei que estabeleceu o abono cumpriu uma longa jornada na Câmara. Foi aprovado por unanimidade em plenário no dia 30 de outubro, recebendo 17 votos "sim" de 18 vereadores presentes na sessão. O presidente do Legislativo, nesse caso, não vota. Veja abaixo como foi a votação:
- Alexandre de Itaoca: SIM
- Arildo Boleba: SIM
- Ary Correa Patriota: SIM
- Delandi Pereira Macedo: SIM
- Ely Escarpini: SIM
- Júnior Correa: SIM
- Leo Camargo: SIM
- Leonardo Pinheiro Dutra: SIM
- Maitan: SIM
- Marcelinho Fávero: SIM
- Mestre Gelinho: SIM
- Osmar Chupeta: AUSENTE
- Paulinho Careca: SIM
- Paulo Grola: SIM
- Professor Diogo Lube: SIM
- Rodrigo Sandi: SIM
- Sandro Irmão: SIM
- Vandinho da Padaria: SIM
Um dia após ter sido aprovado, o projeto foi encaminhado para o Poder Executivo, para que o prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB), decidisse pela sanção ou veto da matéria. Como o prefeito não teria se manifestado, conforme mostra no sistema de tramitação de projetos da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, a proposta acabou promulgada e publicada pelo próprio Legislativo em 28 de novembro.
Na justificativa do projeto assinado pela Mesa Diretora da Casa de Leis, o argumento é o de que a concessão do abono visa à valorização dos servidores da Câmara "após os positivos resultados alcançados por esta Casa, ao final do presente exercício de 2024", diz o texto.