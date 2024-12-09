Servidores de Câmara no Sul do ES vão receber abono de R$ 6 mil

Câmara de Cachoeiro: projeto foi aprovado em plenário por unanimidade Crédito: Divulgação/ Câmara de Cachoeiro

Os 249 servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, vão receber um abono natalino de R$ 6 mil. O impacto financeiro previsto com a medida alcança o valor de R$ 1.494.000,00, conforme documentos anexados à proposta, que já foi promulgada pela Casa de Leis.

Até ser realmente efetivado, o projeto de lei que estabeleceu o abono cumpriu uma longa jornada na Câmara. Foi aprovado por unanimidade em plenário no dia 30 de outubro, recebendo 17 votos "sim" de 18 vereadores presentes na sessão. O presidente do Legislativo, nesse caso, não vota. Veja abaixo como foi a votação:

Alexandre de Itaoca: SIM Arildo Boleba: SIM Ary Correa Patriota: SIM Delandi Pereira Macedo: SIM Ely Escarpini: SIM Júnior Correa: SIM Leo Camargo: SIM Leonardo Pinheiro Dutra: SIM Maitan: SIM Marcelinho Fávero: SIM Mestre Gelinho: SIM Osmar Chupeta: AUSENTE Paulinho Careca: SIM Paulo Grola: SIM Professor Diogo Lube: SIM Rodrigo Sandi: SIM Sandro Irmão: SIM Vandinho da Padaria: SIM

Um dia após ter sido aprovado, o projeto foi encaminhado para o Poder Executivo, para que o prefeito da cidade, Victor Coelho (PSB), decidisse pela sanção ou veto da matéria. Como o prefeito não teria se manifestado, conforme mostra no sistema de tramitação de projetos da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, a proposta acabou promulgada e publicada pelo próprio Legislativo em 28 de novembro.